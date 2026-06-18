Fontan: all’Eglise de la Visitation la mostra dedicata ad Andrée Diesnis, tra sculture, disegni e opere ispirate alla Valle Roya

La chiesa di Notre-Dame de la Visitation di Fontan ospita dal 18 giugno al 31 agosto la mostra dedicata ad Andrée Diesnis, un appuntamento culturale che accompagnerà l’estate nel borgo della Valle Roya.
L’esposizione invita il pubblico a scoprire l’universo artistico dell’autrice attraverso una selezione di sculture, disegni e opere ispirate al patrimonio locale, testimonianza di una produzione caratterizzata da sensibilità artistica, spiritualità e forte legame con il territorio.
Allestita nel suggestivo contesto della chiesa di Notre-Dame de la Visitation, la mostra propone un percorso che mette in dialogo arte, storia e identità della Valle Roya, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere o riscoprire il lavoro di Andrée Diesnis attraverso alcune delle sue opere più rappresentative.
L’inaugurazione ufficiale è in programma martedì 30 giugno alle ore 18 alla presenza di Jean-Michel Diesnis, occasione che consentirà al pubblico di approfondire il percorso dell’artista e il suo patrimonio culturale.
La partecipazione è gratuita. La mostra sarà visitabile presso l’Eglise de la Visitation di Fontan fino al 31 agosto 2026.