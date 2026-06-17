Matisse e Yves Saint Laurent: quando l’arte diventa moda

Da oggi, fino al 28 settembre 2026 il Musée Matisse di Nizza e il Musée Yves Saint Laurent di Parigi firmano una grande esposizione dedicata a due figure centrali del Novecento: Henri Matisse e Yves Saint Laurent.

Un dialogo inedito che attraversa arte e moda, mettendo in luce affinità, influenze e visioni condivise.



La mostra, intitolata Le beau, la mode et le bonheur, esplora il modo in cui entrambi i creatori abbiano ridefinito i confini tra arti maggiori e arti applicate. Se per Matisse i tessuti decorativi diventano strumenti per espandere lo spazio pittorico oltre i limiti del reale, per Saint Laurent la pittura si traduce in volume, trasformando l’abito in una forma dinamica, capace di muoversi nello spazio come una scultura.





Henri Matisse, La Conversation, 1938 Huile sur toile, 46,7 × 55,4 cm San Francisco Museum of Modern Art Legs de Mr. James D. Zellerbach © Photo : San Francisco Museum of Modern Art/Bridgeman Images

Cucire e dipingere si rivelano così gesti affini: entrambi fondati su una ricerca rigorosa della linea, sull’equilibrio tra colori e materiali, sulla tensione tra superficie e tridimensionalità. Non è un caso che artista e couturier condividano un linguaggio simile, fatto di espressioni come “tagliare nel colore” o “modellare la materia”.



Nato in un contesto segnato dall’industria tessile del Nord della Francia, Matisse sviluppa fin da giovane una forte attrazione per stoffe, costumi e ornamenti. La moda attraversa la sua opera e ne diventa elemento distintivo, tanto da dare il titolo a numerosi dipinti.

I tessuti, lungi dall’essere semplici decorazioni, rappresentano per il pittore un vero laboratorio formale, uno strumento per indagare ritmo, colore e movimento.







Yves Saint Laurent, ensemble de soir porté par Amalia Vairelli Collection SAINT LAURENT rive gauche printemps-été 1994. Cour du Louvre, Paris, octobre 1993 Musée Yves Saint Laurent Paris Photo © Guy Marineau

Questo universo visivo esercita un’influenza profonda su Yves Saint Laurent, che individua in Matisse uno dei suoi “fantasmi estetici”.

Lo stilista non si limita a citare il maestro nelle sue collezioni degli anni Ottanta e Novanta, ma ne assimila il metodo creativo: l’audacia cromatica, il gusto per l’ornamento e soprattutto la tecnica dei papiers découpés, il “disegnare con le forbici”.



Per entrambi, il processo creativo nasce da un intreccio di esperienze e suggestioni: viaggi, atelier, libri e contaminazioni artistiche. Pittura, musica, danza e letteratura si incontrano in una rete di riferimenti comuni che include autori come Apollinaire, Aragon e Proust. Il titolo stesso della mostra si ispira a Baudelaire, a testimonianza di una sensibilità condivisa.





Henri Matisse, Robe violette et anémones, 1937 Huile sur toile, 73 × 60 cm Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, créée par Dr. Claribel

Etta Cone of Baltimore, Maryland Photo © Mitro Hood

Il percorso espositivo – articolato in sette sezioni su due livelli – conduce il visitatore negli atelier dei due protagonisti. A Nizza, gli interni di Matisse si popolano di tessuti, carte da parati e figure femminili, mentre le celebri gouaches découpées segnano una delle rivoluzioni artistiche del XX secolo.

Parallelamente, nello studio di Saint Laurent, il corpo prende forma attraverso schizzi, prove e aggiustamenti continui, documentati anche da fotografie Polaroid.



Al centro di entrambe le pratiche c’è il disegno: gesto primario, immediato, capace di cogliere l’essenza della forma. Per Matisse è un processo di sottrazione, per Saint Laurent l’atto fondativo di ogni creazione. In entrambi i casi, la linea diventa il punto d’incontro tra idea e realizzazione.





Henri Matisse, Les Plumes blanches, 1919 Huile sur toile, 72,3 × 58,7 cm Minneapolis Institute of Art The William Hood Dunwoody Fund Photo : © Minneapolis Institute of Art

La mostra riunisce circa 160 opere tra abiti haute couture, dipinti, disegni, tessuti e materiali d’archivio, provenienti dalle collezioni dei due musei e da importanti prestiti internazionali. Un insieme che restituisce la profondità del legame tra i due artisti e la loro comune riflessione su corpo, colore, luce e materia.



Più che un confronto, quello tra Matisse e Yves Saint Laurent è un dialogo che attraversa il tempo e le discipline, dimostrando come arte e moda possano fondersi in un’unica, potente visione creativa.