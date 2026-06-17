Monte-Carlo Television Festival, si chiude la 65ª edizione: Crystal Nymph a Kurt Russell, Matthew Broome premiato come talento più promettente

Si è conclusa con una spettacolare cerimonia di chiusura la 65ª edizione del Monte-Carlo Television Festival, ospitata nella Salle des Princes del Grimaldi Forum e presentata da Ricky Whittle e Louise Ekland.

L'evento si è svolto alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II e di S.A.S. la Principessa Charlene di Monaco, che hanno premiato i vincitori e consegnato alcune delle principali onorificenze davanti a una platea composta da professionisti della televisione, dirigenti del settore audiovisivo, rappresentanti dei media e appassionati provenienti da tutto il mondo.

L'edizione del 65° anniversario ha celebrato sessantacinque anni di eccellenza televisiva, riunendo alcuni tra i più influenti talenti, creatori, produttori, attori, registi, giornalisti e decision maker dell'industria audiovisiva internazionale.

La selezione ufficiale 2026 ha raccolto 24 programmi provenienti da diversi Paesi nelle categorie Fiction, Feature Reports & News e Digital. La programmazione ha proposto produzioni internazionali di alto profilo, documentari investigativi e format digitali innovativi, rappresentando la diversità, la creatività e l'eccellenza della narrazione audiovisiva contemporanea.

Tra le novità più significative dell'edizione 2026 figura l'introduzione dei primi Golden Nymph Awards dedicati alla categoria Digital, riconoscendo il crescente ruolo dei creatori di contenuti digitali e delle produzioni originali online nel panorama audiovisivo mondiale.

Dopo diversi giorni di proiezioni e valutazioni, le giurie internazionali del Festival hanno assegnato i prestigiosi Golden Nymph Awards.

Uno dei momenti più attesi della manifestazione è stato il conferimento del Crystal Nymph a Kurt Russell, premiato per il suo eccezionale contributo all'industria dell'intrattenimento e per una carriera che si estende da oltre sei decenni. L'attore, protagonista di film come Escape from New York, The Thing, Tombstone e Stargate, oltre a successi più recenti come The Hateful Eight, Guardians of the Galaxy Vol. 2 e Monarch: Legacy of Monsters, ha ricevuto il riconoscimento dalle mani della Principessa Charlene di Monaco.

Sempre la Principessa Charlene ha consegnato l'International Golden Nymph for Most Promising Talent all'attore britannico Matthew Broome. L'interprete si è affermato a livello internazionale grazie al ruolo principale in My Fault: London per Prime Video e alla partecipazione alla serie The Buccaneers su Apple TV+, distinguendosi come uno dei talenti emergenti più promettenti della sua generazione.

Nel corso della settimana il Festival ha celebrato il proprio anniversario con un programma che ha incluso 13 proiezioni, tra cui quattro anteprime francesi, cinque anteprime internazionali e quattro anteprime mondiali. A queste si sono aggiunti oltre 29 eventi pubblici, sessioni di autografi, incontri "Behind the Scenes", conferenze aperte al pubblico e appuntamenti con alcune delle personalità più note della televisione internazionale.

Tra gli ospiti presenti figuravano Dame Kristin Scott Thomas, Ester Expósito, Lesley Manville, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, John Hannah, David Boreanaz e numerosi altri creatori, produttori e dirigenti del settore televisivo mondiale.

Parallelamente agli eventi aperti al pubblico, il Business Forum ha confermato il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per il confronto professionale, riunendo creatori, produttori, dirigenti e talenti internazionali. Nel corso di tre giorni di incontri e dibattiti sono stati affrontati temi legati al processo creativo, all'evoluzione della narrazione audiovisiva, al coinvolgimento del pubblico, alle tecnologie emergenti e al futuro della televisione premium.

Il programma ha visto la partecipazione di figure di primo piano come Michael Hirst, Aldis Hodge, Ben Watkins, Rola Bauer, Kevin McKidd e Susanne Daniels. Nell'ambito del Business Forum si è inoltre svolta la seconda edizione del concorso "Tell Me A Story!" Pitch Contest, organizzato in collaborazione con 1895 Films. Nove giovani registi finalisti hanno presentato i propri progetti originali e factual davanti a una giuria internazionale. La vincitrice della seconda stagione è stata Mariana Machado dell'Universidade Lusófona del Portogallo con il progetto Late to Desire: The Sex Lives They Never Had.

Nel corso della manifestazione sono state realizzate oltre 1.500 interviste da giornalisti provenienti da media di tutto il mondo, confermando la portata internazionale e l'influenza del Festival.

«Il Monte-Carlo Television Festival ha mostrato ancora una volta la straordinaria vitalità, diversità e creatività dell'industria audiovisiva internazionale. Attraverso la qualità dei programmi presentati, delle personalità premiate e delle conversazioni condivise durante la settimana, questa edizione del 65° anniversario ha celebrato il potere della narrazione di ispirare, intrattenere e unire le persone», ha dichiarato il Principe Alberto II di Monaco.

«Questa edizione celebrativa è stata un notevole successo. Da sessantacinque anni il Festival promuove l'eccellenza televisiva e il programma di quest'anno ha riflesso perfettamente la creatività, l'ambizione e l'innovazione che continuano a guidare il nostro settore», ha affermato Laurent Puons, direttore generale del Monte-Carlo Television Festival.

«Questa 65ª edizione ha dimostrato ancora una volta la capacità unica del Monte-Carlo Television Festival di riunire ogni componente della comunità audiovisiva internazionale. Dai programmi in concorso alle anteprime esclusive, dagli eventi pubblici ai dibattiti professionali fino agli incontri con talenti eccezionali, Monaco è tornata a essere un punto di riferimento globale per la creatività, l'ispirazione e la passione condivisa per la televisione», ha aggiunto Cécile Menoni, direttrice esecutiva del Festival.

Il Monte-Carlo Television Festival guarda ora alla sua 66ª edizione, che riporterà pubblico e professionisti del settore nel Principato di Monaco nel 2027.