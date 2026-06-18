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Eventi | 18 giugno 2026, 15:00

Monaco celebra i 70 anni delle nozze tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly con la mostra “Le Mariage du Siècle”

Da venerdì 18 giugno, il Palais Princier de Monaco apre al pubblico un'esposizione dedicata al settantesimo anniversario delle nozze tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly, uno degli eventi più iconici e mediatici del Novecento.

Monaco celebra i 70 anni delle nozze tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly con la mostra “Le Mariage du Siècle”

Allestita nei Grands Appartements del Palais Princier, la mostra ripercorre la straordinaria storia di un matrimonio che contribuì a rafforzare il prestigio internazionale del Principato di Monaco. Attraverso documenti d'archivio, fotografie, filmati e oggetti d'epoca, i visitatori sono accompagnati in un viaggio nel tempo che rievoca l'atmosfera delle celebrazioni dell'aprile 1956, un evento che attirò l'attenzione dei media e del pubblico di tutto il mondo.

Attraverso fotografie storiche, testimonianze e materiali provenienti dagli archivi del Palais Princier, la mostra restituisce il fascino di una vicenda che continua ancora oggi a suscitare interesse e ammirazione. Celebrato il 19 aprile 1956, il matrimonio tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly attirò l'attenzione del mondo intero, diventando uno degli eventi più emblematici della storia mondana e monarchica del XX secolo.

A settant'anni di distanza, “Le Mariage du Siècle” rende omaggio a una delle pagine più significative della storia di Monaco, riportando alla luce i protagonisti, le immagini e le emozioni di un evento entrato definitivamente nella leggenda.

Redazione

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