Monaco celebra i 70 anni delle nozze tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly con la mostra “Le Mariage du Siècle”

Allestita nei Grands Appartements del Palais Princier, la mostra ripercorre la straordinaria storia di un matrimonio che contribuì a rafforzare il prestigio internazionale del Principato di Monaco. Attraverso documenti d'archivio, fotografie, filmati e oggetti d'epoca, i visitatori sono accompagnati in un viaggio nel tempo che rievoca l'atmosfera delle celebrazioni dell'aprile 1956, un evento che attirò l'attenzione dei media e del pubblico di tutto il mondo.

Attraverso fotografie storiche, testimonianze e materiali provenienti dagli archivi del Palais Princier, la mostra restituisce il fascino di una vicenda che continua ancora oggi a suscitare interesse e ammirazione. Celebrato il 19 aprile 1956, il matrimonio tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly attirò l'attenzione del mondo intero, diventando uno degli eventi più emblematici della storia mondana e monarchica del XX secolo.

A settant'anni di distanza, “Le Mariage du Siècle” rende omaggio a una delle pagine più significative della storia di Monaco, riportando alla luce i protagonisti, le immagini e le emozioni di un evento entrato definitivamente nella leggenda.