Saint-Jean-Cap-Ferrat si prepara alla grande festa: sei giorni tra tradizioni, mare e spettacoli

Tutto è pronto a Saint-Jean-Cap-Ferrat per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Da domani, 19 giugno, e fino al 24 giugno, il celebre borgo della Costa Azzurra tornerà a vestire i colori della sua tradizione per la Festa di San Giovanni, una manifestazione che da generazioni rappresenta il cuore dell’identità locale e richiama residenti, visitatori e famiglie in un lungo programma di eventi tra cultura, folklore e intrattenimento.



Non si tratta soltanto di una festa popolare, ma di un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva del paese, dove il legame con il mare, le tradizioni provenzali e il senso di appartenenza alla comunità continuano a essere protagonisti.





Un patrimonio da riscoprire

L’edizione 2026 dedica ampio spazio alla valorizzazione della storia locale. Tra le iniziative più significative figura l’esposizione “Histoire vivante du patrimoine de San Juan”, allestita presso l’Espace Neptune e visitabile fino al 28 giugno.

Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, il percorso racconta l’evoluzione del villaggio e delle persone che ne hanno costruito l’identità nel corso del tempo.



Un’occasione per scoprire un volto meno conosciuto di Saint-Jean-Cap-Ferrat, spesso associata esclusivamente alle sue bellezze paesaggistiche e alle prestigiose ville affacciate sul Mediterraneo.



Tradizioni, sapori e convivialità

L’apertura ufficiale della festa sarà affidata alla tradizionale Manjuca, il grande banchetto popolare che ogni anno riunisce centinaia di persone al Théâtre sur la Mer.

Un appuntamento che celebra la cucina nizzarda e il piacere dello stare insieme, accompagnato da musica dal vivo e da una serata danzante che inaugurerà il calendario degli eventi.



Nei giorni successivi spazio alle tradizioni religiose e civili, con la messa dedicata a San Giovanni, il corteo folkloristico, le cerimonie commemorative e il discorso istituzionale del sindaco, momenti che testimoniano il forte legame tra la comunità e le proprie radici.



Il mare protagonista

Il rapporto privilegiato tra Saint-Jean-Cap-Ferrat e il Mediterraneo emergerà in particolare durante la giornata del 21 giugno, quando la spiaggia di Cros deï Pin ospiterà gare di paddle, kayak e Optimist, affiancate da attività ludiche e laboratori per bambini.



Tra gli appuntamenti più attesi figura anche la tradizionale regata dei pointus, le tipiche imbarcazioni da pesca del litorale provenzale, simbolo di una cultura marinara che continua a essere tramandata di generazione in generazione.



Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attivo il luna park in Place du Centenaire, destinato a diventare uno dei punti di ritrovo delle famiglie.





La magia della notte di San Giovanni

Il momento più suggestivo arriverà il 24 giugno, giorno conclusivo della manifestazione.

Al calare del sole prenderà il via la tradizionale processione con i lampioncini, una delle immagini simbolo della festa. Bambini e famiglie attraverseranno le vie del borgo illuminando il percorso fino al vecchio faro, in un’atmosfera che ogni anno richiama centinaia di partecipanti.



La serata proseguirà con il tradizionale omaggio in mare e con l’accensione del grande falò di San Giovanni sul sagrato della chiesa dedicata al santo patrono. Un rito antico che celebra l’arrivo dell’estate e che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti dalla popolazione locale.



A chiudere la manifestazione sarà infine il grande spettacolo pirotecnico sul mare, visibile dal porto, dalle spiagge e dai punti panoramici della penisola.



Un appuntamento che unisce generazioni

Tra folklore, gastronomia, sport, cultura e spettacolo, la Festa di San Giovanni continua a essere molto più di un semplice evento estivo.