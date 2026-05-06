Fish Rolls a Monaco: dimostrazione e degustazione al Marché de la Condamine il 9 maggio

Il 9 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00, si terrà a Monaco un evento gastronomico dedicato alla scoperta dei fish rolls, organizzato dalla Mairie de Monaco. L’iniziativa rientra nella categoria “Atelier & Activité” e si svolgerà presso il Marché de la Condamine, in 15, place d’Armes.
L’evento prevede una dimostrazione culinaria durante la quale i partecipanti potranno scoprire i segreti della preparazione dei fish rolls, seguita da una degustazione di questi beignets di pesce croccanti.
Questo evento fa parte delle iniziative locali pensate per far conoscere la cucina al pubblico, offrendo un’occasione semplice e diretta per partecipare e scoprire nuovi sapori.
L’ingresso è libero, con posti limitati.