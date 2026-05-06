Top Marques Monaco 2026: supercar, innovazione e lusso nella cornice esclusiva del Principato

Top Marques Monaco, considerato uno degli eventi automobilistici più esclusivi al mondo dedicati alle supercar e alle innovazioni di lusso, apre oggi, 6 maggio 2026, le porte della sua nuova edizione presso il Grimaldi Forum di Monaco. Nato nel 2004 nel Principato, il salone riunisce ogni anno costruttori internazionali, designer e marchi specializzati in hypercar, veicoli ad alte prestazioni e tecnologie d’avanguardia. L’evento si tiene generalmente presso il Grimaldi Forum ed è noto per il fatto che la maggior parte dei modelli esposti è disponibile per l’acquisto immediato.

I visitatori possono scoprire anteprime mondiali ed europee di supercar e hypercar prodotte in edizione limitata, prototipi elettrici ad alte prestazioni e concept futuristici sviluppati da costruttori indipendenti. A differenza di altri saloni automobilistici, qui l’attenzione è rivolta non alla produzione di massa, ma all’esclusività, alla personalizzazione e alle prestazioni estreme.

Uno degli elementi distintivi dell’evento è la possibilità di effettuare test drive su modelli selezionati, organizzati lungo percorsi controllati nel territorio monegasco, insieme alla presenza di aziende specializzate nella mobilità avanzata, che presentano soluzioni innovative come veicoli elettrici di ultima generazione e sistemi di propulsione all’avanguardia.

Il pubblico è composto principalmente da investitori, collezionisti e clienti ad alto potere d’acquisto, ma l’accesso è aperto anche ai visitatori, previo acquisto del biglietto. Oltre alle automobili, l’esposizione include anche prodotti di lusso come orologi, gioielli e dispositivi tecnologici di fascia alta.

Grazie al suo carattere esclusivo e alla possibilità di vedere - e spesso acquistare - alcune delle auto più rare al mondo, Top Marques Monaco rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’industria automobilistica di lusso e un luogo in cui si concretizzano frequentemente importanti trattative.