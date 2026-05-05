Street art vista mare: a Saint-Jean-Cap-Ferrat torna il Pigment Festival

Il fascino della street art incontra il panorama della Costa Azzurra. Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 torna a Saint-Jean-Cap-Ferrat il Pigment Festival, rassegna dedicata alle culture urbane che, dopo il successo della prima edizione, si prepara ad animare il borgo con un ricco programma di eventi gratuiti.

Cuore della manifestazione sarà il suggestivo Théâtre sur la Mer, location affacciata sul Mediterraneo che per l’occasione si trasformerà in un grande laboratorio creativo a cielo aperto.

Dodici artisti provenienti da diversi Paesi realizzeranno opere dal vivo su supporti urbani, dando vita a creazioni effimere e coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva.

Il festival si inserisce nella crescente attenzione internazionale verso la street art, oggi riconosciuta come una delle espressioni più dinamiche dell’arte contemporanea, capace di rigenerare spazi urbani e attrarre turismo culturale, come dimostrano eventi simili tra Francia e Italia.





Un weekend tra arte, musica e sport

Il Pigment Festival propone un mix di linguaggi urbani: dalle performance di live painting alle battle di breakdance, fino alle spettacolari esibizioni di BMX. Non mancheranno DJ set, laboratori gratuiti e spazi dedicati ai più piccoli, rendendo l’evento accessibile a tutte le età.

Tra i momenti più attesi, la Pigment Party del sabato sera, con musica hip-hop fino a mezzanotte, e le competizioni di breakdance che vedranno sfidarsi crew e ballerini suddivisi per età e categorie.



Il programma

L’anteprima è in calendario venerdì 8 maggio alle 19 con il vernissage inaugurale presso l’Espace Les Néréides, occasione per incontrare gli artisti.

Durante tutto il weekend spazio a :

live painting continuo

DJ set

laboratori di graffiti (dal pomeriggio)

area bambini e stand creativi

food truck e area ristoro

Sabato 9 maggio si parte con le attività per i più piccoli, seguite dalle battle “crew vs crew” e dalle esibizioni di BMX, fino alla serata hip-hop con DJ NicoPac e GreenHigh.

Domenica 10 maggio , dopo una sessione di fitdance, si prosegue con nuove sfide di breakdance 1vs1, laboratori e finali con premiazione, fino alla chiusura prevista alle 19.



Cultura urbana protagonista

Con ingresso libero, il Pigment Festival si conferma come uno degli appuntamenti più vivaci della primavera in Costa Azzurra, capace di unire arte contemporanea, sport e musica in un contesto paesaggistico unico.

Un’occasione non solo per gli appassionati di graffiti e hip-hop, ma anche per curiosi e famiglie, che potranno scoprire da vicino un mondo creativo in continua evoluzione.



