“Mon jour de chance” al Grimaldi Forum di Monaco: il 13 maggio in scena la commedia di Haudecœur e Sibleyras con Guillaume de Tonquédec

Il 13 maggio 2026, alle ore 20:00, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà lo spettacolo teatrale Mon jour de chance, scritto da Patrick Haudecœur e Gérald Sibleyras. L’evento, della durata di 1 ora e 30 minuti senza intervallo, è organizzato dal Théâtre Princesse Grace..

Il spettacolo mette in scena la storia di Sébastien, che trascorre un fine settimana con alcuni amici d’infanzia. Durante l’incontro, il gruppo rievoca un’abitudine del passato: affidare al caso ogni decisione, lasciando che fosse il lancio di un dado a determinare le scelte. Sébastien ricorda con precisione una sera in cui ottenne un quattro. È convinto che, se invece fosse uscito un sei, la sua vita avrebbe preso una direzione molto più felice.

Da questa riflessione nasce il nucleo della narrazione: cosa accadrebbe se il destino offrisse la possibilità di giocare di nuovo quella partita?

Lo spettacolo è diretto da José Paul e interpretato da Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco e Caroline Maillard.