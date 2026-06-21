La Turbie celebra la Fête de la Musique con un ricco programma di concerti, spettacoli e iniziative dedicate al pubblico

L’evento offrirà una giornata interamente dedicata alla musica, allo spettacolo e alla convivialità, con esibizioni dal vivo, un concorso canoro aperto al pubblico, animazioni, punti ristoro e numerose sorprese per residenti e visitatori.
Programma della giornata:
La giornata inizia alle ore 11:00 con il primo appuntamento musicale in programma con una serie di esibizioni musicali che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata.
- 11:00 – 13:00 | Green Fox
Quartetto/quintetto dalle sonorità pop-rock, con un repertorio energico e coinvolgente.
- 13:00 – 15:00 | Exodity
Trio alt-rock originario del Principato di Monaco, formato dai fratelli Benoît, Paul e Thomas Ughes.
- 15:00 – 18:00 | Concorso di canto
Competizione aperta a tutti i talenti dai 16 anni in su, valutati da una giuria di professionisti.
- 18:00 – 18:30 | Cerimonia di premiazione
Consegna dei premi ai partecipanti del concorso.
- 19:00 | Spettacolo di danzatrici e artisti brasiliani
Un’esplosione di ritmo, energia e colori per animare la serata.
- 21:00 – 23:00 | Grande concerto finale
Serata musicale a tema brasiliano per concludere la manifestazione in festa.
Animazioni e area ristoro
Durante tutta la giornata saranno presenti stand con:
- bevande analcoliche e dolci;
- panini con merguez e salsiccia;
- patatine fritte;
- giochi a premi;
- concorso “Indovina il peso del cesto gastronomico”;
- stand Carlo con ruota della fortuna e premi immediati.
Lotteria straordinaria
Tra le iniziative principali dell’edizione 2026 figura una lotteria eccezionale il cui sorteggio si terrà il 13 luglio 2026.
Premi in palio:
- 2 notti d’hotel sugli Champs-Élysées (dall’8 al 10 ottobre 2026);
- 2 biglietti per il concerto di Céline Dion del 9 ottobre 2026 (settore Tribune Haute).
Costo del biglietto: 30 euro.
Navetta gratuita
Per facilitare l’accesso all’evento, sarà disponibile una navetta gratuita fino alle ore 23:00 dal parcheggio Tête de Chien.
Informazioni:
Comité des Fêtes de La Turbie
laturbiecomitedesfetes@gmail.com