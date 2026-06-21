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Eventi | 21 giugno 2026, 10:33

La Turbie celebra la Fête de la Musique con un ricco programma di concerti, spettacoli e iniziative dedicate al pubblico

Il Comité des Fêtes de La Turbie, in collaborazione con il Comune di La Turbie, è lieto di annunciare la nuova edizione della Fête de la Musique, in programma domenica 21 giugno in Place Théodore de Banville.

La Turbie

La Turbie

L’evento offrirà una giornata interamente dedicata alla musica, allo spettacolo e alla convivialità, con esibizioni dal vivo, un concorso canoro aperto al pubblico, animazioni, punti ristoro e numerose sorprese per residenti e visitatori.

Programma della giornata:

La giornata inizia alle ore 11:00 con il primo appuntamento musicale in programma con una serie di esibizioni musicali che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata.

  • 11:00 – 13:00 | Green Fox
    Quartetto/quintetto dalle sonorità pop-rock, con un repertorio energico e coinvolgente.
  • 13:00 – 15:00 | Exodity
    Trio alt-rock originario del Principato di Monaco, formato dai fratelli Benoît, Paul e Thomas Ughes.
  • 15:00 – 18:00 | Concorso di canto
    Competizione aperta a tutti i talenti dai 16 anni in su, valutati da una giuria di professionisti.
  • 18:00 – 18:30 | Cerimonia di premiazione
    Consegna dei premi ai partecipanti del concorso.
  • 19:00 | Spettacolo di danzatrici e artisti brasiliani
    Un’esplosione di ritmo, energia e colori per animare la serata.
  • 21:00 – 23:00 | Grande concerto finale
    Serata musicale a tema brasiliano per concludere la manifestazione in festa.
Animazioni e area ristoro

Durante tutta la giornata saranno presenti stand con:

  • bevande analcoliche e dolci;
  • panini con merguez e salsiccia;
  • patatine fritte;
  • giochi a premi;
  • concorso “Indovina il peso del cesto gastronomico”;
  • stand Carlo con ruota della fortuna e premi immediati.
Lotteria straordinaria

Tra le iniziative principali dell’edizione 2026 figura una lotteria eccezionale il cui sorteggio si terrà il 13 luglio 2026.

Premi in palio:

  • 2 notti d’hotel sugli Champs-Élysées (dall’8 al 10 ottobre 2026);
  • 2 biglietti per il concerto di Céline Dion del 9 ottobre 2026 (settore Tribune Haute).

Costo del biglietto: 30 euro.

Navetta gratuita

Per facilitare l’accesso all’evento, sarà disponibile una navetta gratuita fino alle ore 23:00 dal parcheggio Tête de Chien.

Informazioni:

Comité des Fêtes de La Turbie
laturbiecomitedesfetes@gmail.com 

Redazione

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