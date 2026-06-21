La Turbie celebra la Fête de la Musique con un ricco programma di concerti, spettacoli e iniziative dedicate al pubblico

L’evento offrirà una giornata interamente dedicata alla musica, allo spettacolo e alla convivialità, con esibizioni dal vivo, un concorso canoro aperto al pubblico, animazioni, punti ristoro e numerose sorprese per residenti e visitatori.

Programma della giornata:

La giornata inizia alle ore 11:00 con il primo appuntamento musicale in programma con una serie di esibizioni musicali che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata.

11:00 – 13:00 | Green Fox

Quartetto/quintetto dalle sonorità pop-rock, con un repertorio energico e coinvolgente.

Quartetto/quintetto dalle sonorità pop-rock, con un repertorio energico e coinvolgente. 13:00 – 15:00 | Exodity

Trio alt-rock originario del Principato di Monaco, formato dai fratelli Benoît, Paul e Thomas Ughes.

Trio alt-rock originario del Principato di Monaco, formato dai fratelli Benoît, Paul e Thomas Ughes. 15:00 – 18:00 | Concorso di canto

Competizione aperta a tutti i talenti dai 16 anni in su, valutati da una giuria di professionisti.

Competizione aperta a tutti i talenti dai 16 anni in su, valutati da una giuria di professionisti. 18:00 – 18:30 | Cerimonia di premiazione

Consegna dei premi ai partecipanti del concorso.

Consegna dei premi ai partecipanti del concorso. 19:00 | Spettacolo di danzatrici e artisti brasiliani

Un’esplosione di ritmo, energia e colori per animare la serata.

Un’esplosione di ritmo, energia e colori per animare la serata. 21:00 – 23:00 | Grande concerto finale

Serata musicale a tema brasiliano per concludere la manifestazione in festa.

Animazioni e area ristoro

Durante tutta la giornata saranno presenti stand con:

bevande analcoliche e dolci;

panini con merguez e salsiccia;

patatine fritte;

giochi a premi;

concorso “Indovina il peso del cesto gastronomico”;

stand Carlo con ruota della fortuna e premi immediati.

Lotteria straordinaria

Tra le iniziative principali dell’edizione 2026 figura una lotteria eccezionale il cui sorteggio si terrà il 13 luglio 2026.

Premi in palio:

2 notti d’hotel sugli Champs-Élysées (dall’8 al 10 ottobre 2026);

2 biglietti per il concerto di Céline Dion del 9 ottobre 2026 (settore Tribune Haute).

Costo del biglietto: 30 euro.

Navetta gratuita

Per facilitare l’accesso all’evento, sarà disponibile una navetta gratuita fino alle ore 23:00 dal parcheggio Tête de Chien.

Informazioni:

Comité des Fêtes de La Turbie

laturbiecomitedesfetes@gmail.com