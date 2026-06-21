Fête de la Saint-Jean a Monaco: il 23 e 24 giugno tornano i tradizionali “batafoegu” tra Place du Palais e Place des Moulins

Il Principato di Monaco si prepara a celebrare la Fête de la Saint-Jean, tradizionale ricorrenza dedicata al fuoco e alla luce, con due serate festive aperte al pubblico in programma il 23 e 24 giugno.

Il Comune di Monaco partecipa all’organizzazione dell’evento, affiancando il Saint-Jean Club nelle celebrazioni previste il 24 giugno.

Il programma prenderà il via martedì 23 giugno in Place du Palais. Intorno alle 19.30, al termine di una cerimonia su invito nella Chapelle Palatine, si svolgerà il tradizionale “batafoegu”, l’accensione del falò di Saint-Jean, seguito dalle danze folkloristiche eseguite dalle ballerine de La Palladienne.

Le celebrazioni proseguiranno mercoledì 24 giugno in Place des Moulins. Alle 19.20 partirà il tradizionale corteo che vedrà la partecipazione di diversi Consiglieri Comunali, dei portabandiera del Comune, dei rappresentanti dei Comitati delle Tradizioni, della Musica Municipale, delle ballerine de La Palladienne, del coro U Cantin d’A Roca e della troupe dell’Associazione Folkloristica dei Portoghesi di Monaco, ospite dell’edizione 2026. Ad aprire la sfilata saranno, come da tradizione, il piccolo Saint-Jean e il suo montone.

Alle 19.30 è prevista la celebrazione religiosa presso la Chiesa di Saint-Charles.

Alle 20.15, in Place des Moulins, si terrà il “batafoegu”, accompagnato dall’animazione musicale del coro U Cantin d’A Roca e dalle danze tradizionali de La Palladienne e della troupe dell’Associazione Folkloristica dei Portoghesi di Monaco.

In occasione delle manifestazioni sono previste alcune modifiche alla viabilità. Mercoledì 24 giugno la circolazione sul Boulevard des Moulins e sull’Avenue Saint-Laurent sarà temporaneamente interrotta durante il passaggio delle processioni. L’accesso a Place des Moulins sarà regolamentato a partire dalle 18.30, mentre la sosta sarà vietata sulla piazza dalle ore 13.00.

L’ingresso alle celebrazioni del 23 giugno in Place du Palais, a partire dalle 19.30, e del 24 giugno in Place des Moulins, dalle 19.20, sarà libero e gratuito.