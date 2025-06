Grasse punta al futuro con i cestini solari intelligenti: meno rifiuti, più tecnologia

Grasse apre una nuova pagina nella gestione urbana dei rifiuti grazie all’installazione dei cestini solari intelligenti KYF City, una tecnologia all’avanguardia che unisce sostenibilità ambientale, efficienza digitale e attenzione alla vivibilità degli spazi pubblici.

Il progetto è stato fortemente voluto dal sindaco Jérôme Viaud, che ha dichiarato: «L’innovazione al servizio dell’ecologia urbana è una priorità. Con KYF City riduciamo i costi di raccolta, miglioriamo la pulizia della città e facciamo un passo concreto verso la transizione ecologica.»



Un concentrato di tecnologia al servizio della città

Il cestino KYF City rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ecologica. Funziona grazie all’energia solare, consentendo un significativo risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO₂.

È dotato di un sistema di compattazione automatica dei rifiuti che ne riduce il volume fino all’80%, diminuendo così la frequenza degli svuotamenti.



Attraverso il software Smart City Manager, le squadre comunali possono monitorare in tempo reale lo stato di ogni cestino, ottimizzando gli interventi di raccolta.

A completare l’equipaggiamento, sensori intelligenti, serratura di sicurezza e una videocamera integrata, per garantire igiene, controllo e tempestività nelle operazioni.



Grasse prima nel PACA

Con questa iniziativa, Grasse si posiziona tra le prime città della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) a dotarsi di un sistema così avanzato.

I nuovi cestini saranno installati nei quartieri residenziali, nelle aree commerciali e nelle zone industriali, contribuendo a un miglior decoro urbano in tutto il territorio comunale.



Un esempio di città smart e sostenibile

L’adozione della tecnologia KYF City si inserisce in un piano più ampio per trasformare Grasse in una città intelligente e sostenibile.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini, dimostrando che ecologia e innovazione possono andare di pari passo.