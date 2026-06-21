Prestigioso MONDO-DR Award per il Musée océanographique de Monaco (Foto)

Il 17 giugno 2026 il Musée océanographique de Monaco ha ricevuto il MONDO-DR Award nella categoria “Museum” per “Oceano Odyssey – Mission Pelagos”, l’esperienza immersiva sviluppata nell’ambito della mostra “Méditerranée 2050”. Un riconoscimento internazionale che premia l’innovazione museografica promossa dall’Institut océanographique de Monaco al servizio della sensibilizzazione sull’Oceano.

Organizzati dalla rivista MONDO-DR, i MONDO-DR Awards distinguono ogni anno le realizzazioni più significative nei settori dell’audiovisivo, delle tecnologie immersive e dell’integrazione di sistemi. I premi valorizzano luoghi culturali e dell’intrattenimento, oltre a progettisti, installatori e integratori che sviluppano soluzioni innovative per migliorare l’esperienza del pubblico. Considerato un riferimento mondiale nel settore delle tecnologie immersive, il riconoscimento mette in luce i progetti più avanzati nelle categorie dedicate a musei, attrazioni, parchi tematici, esperienze immersive, spazi per spettacoli e strutture culturali.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 17 giugno a Las Vegas, nell’ambito della manifestazione InfoComm. La giuria dei MONDO-DR Awards ha assegnato il premio nella categoria “Museum” a “Oceano Odyssey – Mission Pelagos”, selezionato tra quattro progetti finalisti internazionali. Dopo una prima fase di valutazione affidata a una giuria indipendente composta da esperti internazionali, i progetti finalisti sono stati sottoposti al voto dei professionisti del settore.

Il riconoscimento evidenzia la capacità dell’Institut océanographique de Monaco di rinnovarsi attraverso nuove forme di mediazione museale, arricchendo il rapporto del pubblico con le grandi sfide ambientali, in linea con la propria missione di favorire il dialogo tra arte, scienza e innovazione.

Con “Oceano Odyssey”, l’Institut océanographique propone un’esperienza immersiva basata su un concetto semplice: immaginare come potrebbe essere il Mediterraneo nel 2050 se gli impegni assunti oggi per la sua protezione fossero pienamente rispettati.

Ideata e realizzata in collaborazione con l’agenzia Artisans d’idées, l’esperienza combina scenografia immersiva, narrazione scientifica e tecnologie audiovisive avanzate integrate nella Salle de la Baleine, uno degli spazi più emblematici del Musée océanographique de Monaco.

Grazie a un sistema composto da 27 videoproiettori laser 4K, un ambiente sonoro spazializzato e contenuti digitali fotorealistici sviluppati appositamente per il progetto, i visitatori salgono a bordo della nave di esplorazione Oceano Odyssey per una missione scientifica nel cuore del Sanctuaire Pelagos.

Questa realizzazione rappresenta una nuova generazione di esperienze museali, nelle quali la tecnologia lascia spazio al racconto, all’emozione, alla trasmissione della conoscenza e alla sensibilizzazione sulle questioni oceaniche. Concepite come un vero e proprio viaggio sensoriale, le installazioni invitano il pubblico a proiettarsi in una visione positiva del futuro, alla scoperta di un ecosistema marino restaurato e ricco di vita.

Coniugando eccellenza scientifica, ambizione scenografica e innovazione tecnologica, “Oceano Odyssey” dimostra come sia possibile valorizzare un luogo storico attraverso un’esperienza immersiva di riferimento senza alterarne l’identità. Un percorso che mira a trasformare l’emozione in uno strumento capace di sensibilizzare il pubblico e incoraggiare ogni visitatore a diventare protagonista della protezione dell’Oceano.

«Fedeli allo spirito pionieristico che anima l’Institut océanographique fin dalla sua creazione, ci impegniamo costantemente a sviluppare nuove forme di mediazione per far conoscere, amare e proteggere l’Oceano. Con Oceano Odyssey – Mission Pelagos proponiamo un’esperienza immersiva che mette le tecnologie più innovative al servizio della conoscenza e della meraviglia. Questa realizzazione riflette la nostra volontà di coniugare eccellenza scientifica, innovazione tecnologica ed emozione per avvicinare sempre di più il pubblico alle grandi sfide della conservazione del mondo marino, suscitare curiosità e soprattutto dare a ciascuno il desiderio di agire», ha dichiarato Robert Calcagno, direttore generale dell’Institut océanographique de Monaco.