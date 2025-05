Di ritorno a Monaco, la Bricks Academy apre le sue porte all'Espace Léo Ferré, per il grande piacere degli amanti dei mattoncini Lego®, venerdì 6 giugno 2025 dalle 19h alle 21h30.

Destinato ai bambini da 8 a 12 anni, scolarizzati o residenti a Monaco, questo evento ludico e pedagogico, ispirato dai ragazzi del Progetto Comunale Junior, porterà i piccoli supereroi e le supereroine in un universo pieno di sfide e «Bricks Experience».

Guidati nella loro ricerca da Wonderman, Batman, SpiderMan o Catwoman come maestri dei mattoni, i bambini potranno sviluppare la loro immaginazione e creatività attraverso tre poli, divisi per colore e per universo.

Per varcare le porte dell'accademia, una sola parola d'ordine: venire travestito o accessoriato con l'immagine del suo supereroe o della sua supereroina preferita (e)!

Oltre ai tavoli da costruzione, gli apprendisti giustizieri possono anche divertirsi con un castello gonfiabile (con l'immagine di Lego®), un Candy Bar e un Soft Bar, ma anche scoprire il Bricks Museum per saperne di più sul mondo del famoso mattone colorato.

«Il Comune di Monaco propone una nuova serata di divertimento agli 8-12 anni grazie alla magia dei mattoncini Lego®!» sottolinea Chloé Boscagli, Vice Sindaco responsabile della Gioventù.

Pronti a salvare il mondo? Appuntamento venerdì 6 giugno 2025 dalle 19h alle 21.30 per un momento di scoperta nel profondo della galassia!

Bricks Académie - Espace Léo Ferré Venerdì 6 giugno 2025 alle 19h Prezzo: 20€ (bevande analcoliche e candy bar illimitati