Caldo intenso nel Principato di Monaco: il Governo richiama alla vigilanza per proteggere le persone più vulnerabili

Il Governo del Principato di Monaco ha lanciato un appello alla massima vigilanza in vista dei primi episodi di forte caldo annunciati nei prossimi giorni sul territorio della Principauté. Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, maggiormente esposte ai rischi legati all’aumento delle temperature.

L’esposizione prolungata al caldo può infatti provocare disidratazione o colpi di calore, talvolta anche gravi. I soggetti più sensibili sono i neonati, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, le persone anziane e coloro che soffrono di malattie croniche.

Il Governo ricorda tuttavia che anche le persone in buona salute non sono esenti dai rischi causati dalle alte temperature. Sportivi, lavoratori all’aperto e chiunque sia esposto a lungo al caldo devono adottare comportamenti adeguati per proteggersi.

Per limitare gli effetti delle forti temperature, le autorità raccomandano alcune semplici misure preventive:

bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, distribuendone l’assunzione durante tutta la giornata;

rinfrescarsi frequentemente;

limitare le uscite ed evitare attività fisiche nelle ore più calde;

mantenere freschi gli ambienti domestici chiudendo finestre e persiane durante il giorno;

contattare regolarmente familiari e conoscenti, soprattutto persone isolate o fragili.

Il Governo del Principato sottolinea che la collaborazione e l’attenzione di tutti sono fondamentali per proteggere le persone più fragili e affrontare in sicurezza gli episodi di caldo intenso.

In caso di malore, colpo di calore o emergenza, è necessario contattare il numero di emergenza 112.