Fondation de Monaco alla CIUP di Parigi: aperte le candidature per gli alloggi universitari 2026-2027

La Fondation de Monaco, situata all’interno della Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), dispone di 45 alloggi destinati a studenti maggiorenni che desiderano proseguire i propri studi presso istituti di istruzione superiore pubblici o privati a Parigi e che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento di ammissione e soggiorno della CIUP: https://www.ciup.fr/wp-content/uploads/2022/03/annexe-1-REGLEMENT-ADMISSIONS-FR-DEF-2022.pdf, oppure https://www.ciup.fr/.

La Fondation de Monaco beneficia inoltre di una deroga al regolamento sopra citato, che consente di accogliere prioritariamente gli studenti iscritti al primo, secondo e terzo anno di Laurea triennale: https://www.ciup.fr/maisons/fondation-de-monaco/.

Per una richiesta di alloggio relativa al periodo dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2027, le candidature dovranno essere presentate online tramite il sito dedicato della CIUP, compilando il modulo e allegando i documenti richiesti entro e non oltre il 10 giugno 2026. Le domande saranno successivamente esaminate dalla Commissione annuale di ammissione, la cui riunione è prevista nell’ultima settimana di giugno 2026: https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/.

Le decisioni della Commissione di ammissione saranno comunicate entro il 6 luglio 2026 dalla Fondation de Monaco a tutti i candidati, che sono inoltre invitati a contattare la direzione della Maison tramite e-mail: accueil.fondationdemonaco@ciup.fr.