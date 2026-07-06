Dominique Fils-Aimé in concerto al Fort Antoine di Monaco il 7 luglio

Dominique Fils-Aimé é la protagonista dell'appuntamento in programma domani, martedì 7 luglio, alle 21.30, al Théâtre du Fort Antoine.

Ammirata come una delle voci emergenti del jazz vocale e vincitrice di due premi Juno, Dominique Fils-Aimé è un'autrice, compositrice e interprete di Montréal che pone la cultura musicale afroamericana al centro del proprio percorso artistico. Lo spettacolo è organizzato dalla Direction des Affaires Culturelles.

Sul palco, l'artista inviterà il pubblico a condividere un viaggio musicale attraverso le sue radici e le storie che uniscono le persone.

Nel corso della sua carriera si è esibita a Toronto, in Canada, ha condiviso il palco con Allison Russell e ha portato la propria musica anche in Europa, aprendo i concerti di Melody Gardot, Diana Krall e Ibrahim Maalouf. Negli Stati Uniti ha inoltre ottenuto grande consenso con spettacoli a New York e Los Angeles.

Il suo ultimo album, "My World Is the Sun", è stato pubblicato nel febbraio 2026.