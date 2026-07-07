Atelier petits géologues alla Maison du Parc national du Mercantour di Tenda: laboratorio dedicato alla scoperta della geologia

Un pomeriggio per scoprire i segreti della montagna divertendosi. Oggi, martedì 7 luglio, dalle 15 alle 16, la Maison du Parc national du Mercantour – Vallée de la Roya et de la Bévéra a Tenda, ospiterà l'Atelier petits géologues, un laboratorio dedicato a bambini e famiglie.

Attraverso attività pratiche e giochi di gruppo, i partecipanti potranno scoprire come si sono formate le rocce, le pietre e i ciottoli che caratterizzano il territorio montano, avvicinandosi in modo semplice e coinvolgente ai temi della geologia, della natura e del paesaggio.

L'iniziativa fa parte dei "Martedì del Parco", il programma estivo organizzato dalla Maison du Parc national du Mercantour. Ogni martedì l'animatrice del Parco propone un appuntamento diverso per conoscere l'ambiente e il territorio attraverso laboratori e attività pensate per tutta la famiglia.

L'incontro è rivolto al pubblico familiare ed è adatto ai bambini dai 6 anni in su, che dovranno essere accompagnati da un adulto. I posti sono limitati a un massimo di 15 partecipanti ed è obbligatoria la prenotazione presso l'Office de Tourisme di Tenda.

La struttura è accessibile alle persone in carrozzina con assistenza.