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Altre notizie | 12 luglio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Disumani!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al triste fenomeno dell'abbandono degli animali ( e non solo...), questa simpatica vignetta.

Una pratica decisamente odiosa da condannare con durezza e che all'inizio di ogni estate, anche per un dovere civile, è giusto ribadire.

Beppe Tassone

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