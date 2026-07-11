Monaco e Spagna, cinque secoli di storia condivisa: la mostra itinerante celebra i 150 anni della Missione diplomatica del Principato

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della Missione diplomatica del Principato di Monaco in Spagna, l'Ambasciata di Monaco prosegue il programma di iniziative dedicato a valorizzare i profondi legami storici e l'eccellenza delle relazioni che uniscono il Principato al Regno di Spagna.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figura la mostra itinerante "Monaco e la Spagna, cinque secoli di storia condivisa", un percorso espositivo che, attraverso una selezione di documenti d'archivio, opere e beni patrimoniali, ripercorre cinque secoli di relazioni politiche, diplomatiche, culturali e scientifiche che hanno contribuito a consolidare i rapporti tra i due Paesi.

L'esposizione è stata inaugurata il 1° giugno 2026 a Madrid, presso il Padiglione Villanueva del Real Jardín Botánico, alla presenza delle Loro Maestà il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna e delle Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlène di Monaco.

In occasione della visita, il Principe Alberto II, accompagnato dalla propria delegazione, ha avuto un incontro di lavoro con il Re Felipe VI, durante il quale è stata ribadita l'eccellente qualità delle relazioni tra Monaco e la Spagna. Il Sovrano e la delegazione monegasca sono stati inoltre ricevuti dal Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez. Gli incontri hanno confermato la solidità del dialogo politico e della cooperazione tra il Principato di Monaco e il Regno di Spagna.

Dopo la tappa inaugurale di Madrid, la mostra ha proseguito il suo itinerario in Spagna. Attualmente è ospitata a Siviglia, dove è stata inaugurata il 22 giugno presso la sede della Fondazione Cajasol, alla presenza del presidente Antonio Pulido Gutiérrez e dei rappresentanti istituzionali dell'Andalusia.

Il percorso espositivo farà successivamente tappa a Palma di Maiorca, presso il Club de Mar, per poi raggiungere la Biblioteca Centrale di Santander. La tournée spagnola della mostra si concluderà infine a Barcellona nel corso dell'autunno.