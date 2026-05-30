7 indirizzi Monte-Carlo Société des Bains de Mer per celebrare l’arrivo dell’estate

1. Em Sherif Monte-Carlo: tutti i sapori della gastronomia libanese

Riaperto dallo scorso 10 aprile, Em Sherif Monte-Carlo ha appena inaugurato la sua quinta stagione nel cuore dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Sotto la guida della chef Yasmina Hayek, figlia di Mireille Hayek, fondatrice del gruppo Em Sherif, questo raffinato indirizzo libanese propone un’ampia selezione di mezze calde e fredde, oltre a deliziosi cocktail signature, da scoprire o riscoprire a cena sulla grande terrazza del ristorante, di fronte al Mediterraneo. Da non perdere anche i concerti di musica live e i DJ set ogni sera nei mesi di luglio e agosto, e dal venerdì alla domenica nei mesi di giugno e settembre, oltre allo Chicha Lounge Bar. Senza dimenticare le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, da seguire in diretta ogni sera in cui si gioca. Aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.15; nei mesi di luglio e agosto fino a mezzanotte.

Informazioni e prenotazioni : +377 98 06 88 75 / Em Sherif Monte-Carlo - Ristorante libanese

2. Cedric Grolet Monte-Carlo: la golosità allo stato puro

Tearoom imperdibile per tutti gli amanti dei dolci sin dalla sua apertura nel luglio 2025, Cedric Grolet Monte-Carlo, situato nel patio dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, delizia i suoi ospiti con delicate creazioni dolci e salate che evolvono con il passare delle stagioni, tra cui i celebri trompe-l’œil che hanno reso famoso lo chef Cedric Grolet. A partire dal 10 giugno, il menù estivo si svelerà con alcune belle sorprese, da gustare sul posto o da asporto. Colazione, pranzo o tea time: Cedric Grolet Monte-Carlo è il luogo ideale per concedersi un momento di tranquillità e golosità, all’ombra delle palme del patio del palace monegasco. Aperto da mercoledì a domenica, poi tutti i giorni a partire dal 15 giugno, dalle 9.30 alle 19.00.

Informazioni e prenotazioni : Cedric Grolet Monte-Carlo Monaco

3. Pavyllon Monte-Carlo *: il ristorante che rompe i codici dell’alta gastronomia

Con il suo banco, firma emblematica dello chef pluristellato Yannick Alléno, la sua gastronomia leggera e saporita e la terrazza soleggiata affacciata sul Porto Hercule e sul Rocher, Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno*, offre una vera parentesi di serenità. Situato nel cuore dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, questo ristorante stellato propone una “gastronomia senza cravatta”, sia a pranzo sia a cena, valorizzando i migliori prodotti locali per una cucina golosa e vivace, baciata dal sole. Da non dimenticare il brunch domenicale servito à la carte, ora disponibile tutto l’anno.

Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 22.00. Brunch ogni domenica dalle 12.00 alle 15.00.

Informazioni e prenotazioni : +377 98 06 98 98 / Pavyllon Monte-Carlo presso l'Hotel Hermitage

4. Las Brisas : tra Caraibi e Mediterraneo

Leggera, solare e generosa: la cucina dello chef due stelle Marcel Ravin passa in modalità estiva dal 1° luglio prossimo, fino al 30 agosto, con la riapertura di Las Brisas. A due passi dalla laguna a fondo sabbioso del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il ristorante offre un vero bagno di sole a pranzo dalla sua terrazza affacciata sul Mediterraneo. E per la prima volta, a cena, l’atmosfera si fa più intensa, con una dolce ambientazione musicale sotto le stelle. Nel piatto, tutti i sapori della cucina caraibica dello chef Ravin, da accompagnare volentieri con un vino Château Sainte Marguerite, frutto del rinnovo della partnership con la tenuta per il secondo anno consecutivo. Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 16.00 e dal venerdì al lunedì dalle 19.30 alle 22.30 – Apertura a cena dal 10 luglio al 23 agosto 2026.

Informazioni e prenotazioni : +377 98 06 00 30 / Las Brisas Monaco - Restaurant Méditerranéen

5. Amazónico Monte-Carlo : l’arte della festa in Place du Casino

Welcome to the jungle! Dalla sua apertura nell’aprile 2024 in partnership con il Gruppo D.Ream International, sulla sommità della Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo, Amazónico Monte-Carlo si è imposto come un autentico gioiello della vita notturna monegasca, nel cuore di Place du Casino. Con la sua cucina tropicale che unisce sapori latino-americani e asiatici, Amazónico Monte-Carlo immerge i suoi ospiti in un’atmosfera lussureggiante, ispirata alla foresta tropicale. Jazz, bossa nova e altri ritmi cubani accompagnano la cena sul rooftop, o nell’area lounge, dove le line-up dei migliori DJ faranno ballare i nottambuli fino a tarda notte! Aperto da giovedì a martedì dalle 18.00 alle 2.00 e fino alle 3.00 il venerdì e il sabato. Aperto tutti i giorni a partire dall’8 giugno.

Informazioni e prenotazioni : +377 98 06 14 14 / Amazonico Monte-Carlo - Ristorante Tropicale Monaco

6. Maona Monte-Carlo, From Mykonos to Monte-Carlo : passate all’ora greca per un pranzo festoso

Maona Monte-Carlo, seconda stagione! Lo scorso 14 maggio, il ristorante greco ha riaperto le sue porte per pranzi sempre più festosi, ispirati all’energia solare di Mykonos. Tra specialità elleniche e cocktail creativi, Maona Monte-Carlo, From Mykonos to Monte-Carlo, farà vibrare i pomeriggi d’estate fino al prossimo 27 settembre. Anche quest’anno in programma una line-up eccezionale e giornate firmate Amoretto: Carlita, Moojo, Demaya e altri grandi DJ si alterneranno לאורך tutta la stagione. A partire dal mese di giugno, l’area lounge lascerà le righe blu e bianche per un allestimento firmato APM Monaco. Aperto da giovedì a domenica, dalle 12.30 alle 19.00.

Informazioni, programma e prenotazioni : +377 98 06 56 00 / Maona Monte-Carlo

7. COYA Monte-Carlo : un invito al viaggio in Sud America

È uno degli indirizzi festivi imperdibili sin dal suo arrivo nel Principato di Monaco nel 2018: COYA Monte-Carlo anima nuovamente le notti monegasche dal 1° aprile scorso e fino al 24 ottobre prossimo. Tra cucina raffinata di ispirazione sudamericana e mixology d’eccellenza, impreziosita dal nuovo menu internazionale del bar COYA, Madre Tierra, COYA Monte-Carlo è un autentico invito al viaggio verso le terre peruviane. Come ogni anno, la musica sarà al centro dell’esperienza, con una line-up d’eccezione, oltre a serate esclusive in collaborazione con il Jimmy’z Monte-Carlo. Cene festive indimenticabili, da vivere in particolare dalla splendida terrazza affacciata sul Mediterraneo, che sarà trasformata a partire da giugno grazie a una partnership con APM Monaco. Aperto dalle 19:00 all'1:00 da mercoledì a domenica nei mesi di aprile, maggio e settembre, da martedì a domenica nei mesi di giugno, luglio e agosto e da giovedì a domenica nel mese di ottobre.

Informazioni e prenotazioni : +377 98 06 20 20 / COYA Monte-Carlo | Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Monte-Carlo Société des Bains de Mer incarna un nuovo Art de vivre unico al mondo, caratterizzato dal gusto per il bello, il buono e il benessere. Il suo Resort offre al tempo stesso il grande lusso del gioco nei suoi casinò, esperienze di alta gamma nei suoi iconici hotel di prestigio e nelle loro Diamond Suites, una proposta gastronomica pienamente contemporanea che combina ristoranti stellati, concept internazionali e creazioni esclusive, nonché un’offerta artistica e culturale di primo livello.

Il Resort propone inoltre un’ampia gamma di attività dedicate allo sport e al benessere, allo shopping e all’intrattenimento. Poiché il nuovo Art de vivre Monte-Carlo punta a un lusso sempre più etico e responsabile, Monte-Carlo Société des Bains de Mer è impegnata dal 2007 in una politica volontaria orientata alla transizione energetica, all’uso responsabile delle risorse e alla gestione dei rifiuti, alla valorizzazione della gastronomia locale e alla tutela del patrimonio naturale.

Primo datore di lavoro privato del Principato di Monaco, il Gruppo ha lanciato nel 2023 la sua quarta Carta Etica, con l’obiettivo di promuovere i valori di integrità e responsabilità nell’esercizio delle proprie attività professionali.