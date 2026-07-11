Glow Up, Pop-Up, World Cup : Gli origami conquistano Place du Casino

Quest'anno, delicati uccelli e farfalle in origami adornano le facciate e le hall degli iconici stabilimenti del Gruppo. Opere poetiche, da ammirare da uno dei pop-up estivi, che fanno anch'essi il loro grande ritorno all'interno del Resort.

Glow Up: lo splendore della primavera e la vitalità dell'estate si intrecciano

« Un libro di carta vivo, che non si sfoglia, ma che si attraversa », questo è il nuovo volto di Monte-Carlo per la stagione primavera/estate 2026. Con il rinnovo della sua campagna Glow Up, il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer si trasforma, decorando con origami giganti le facciate e gli interni dei suoi leggendari stabilimenti. Dal 9 giugno, il Casino de Monte-Carlo, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il Monte-Carlo Beach e il Casino Café de Paris sono ornati da figure giganti di uccelli e farfalle, realizzate da Christine Marchal, fondatrice dell'agenzia Madame Ernest, e Céline Pagès, artista diplomata in Arts & Scénographie al Pavillon Bosio a Monaco. Questo duo creativo, già all'opera per le campagne Glow Up nel 2025 e Rose des Vents nel 2022, si è nuovamente associato nel 2026 per questa nuova edizione di Glow Monte-Carlo.

Realizzati da un laboratorio francese a partire da una carta tecnica fibrata adatta per l'esterno e dipinta a mano, con le stampe giapponesi come ispirazione, questi origami sono vere opere d'arte, da ammirare anche di notte, quando le ali si illuminano di dolci colori.

I pop-up estivi sono tornati

A Monaco, chi dice « ritorno dell'estate » dice « ritorno dei pop-up ». Anche quest'anno, Monte-Carlo Société des Bains de Mer si associa a Pernod-Ricard per offrire due esperienze esclusive all'interno del suo Resort.



Le Jardin Belle Epoque di Perrier-Jouët

È nella cornice verdeggiante del square Beaumarchais, situato di fronte all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, che la Maison Perrier-Jouët e Monte-Carlo Société des Bains de Mer reinventano, per il secondo anno consecutivo, la degustazione dello champagne. Forte del successo della prima edizione, il Jardin Belle Epoque è tornato dal 4 aprile scorso, tutti i giorni fino al mese di ottobre.

Immaginato come uno spazio immersivo, che richiama la natura champenoise e lo Chardonnay, vitigno simbolo della Maison Perrier-Jouët, il Jardin Belle Epoque arricchisce quest'anno la sua offerta con un'esperienza culinaria inedita. Per accompagnare al meglio le cuvée della Maison Perrier-Jouët, è stato messo a punto un menu di abbinamenti cibo e champagne da Laurent Piolti, Chef des Cuisines dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, e Sébastien Morellon, Chef esecutivo della Maison Belle Epoque.

Sono quindi stati immaginati diversi piatti: La brioche all'aragosta, il Vitello Gribiche, il Sandwich di manzo o il Gravelax Salmone, accompagnati dalle delicate note degli champagne Blanc de Blancs o Blason Rosé di Perrier-Jouët, da gustare sotto il gazebo ispirato allo stile Art Nouveau, di fronte all'Arbre à Flûtes, realizzato dall'artista olandese Tord Boontje. Un vero percorso, che si inserisce pienamente nel DNA dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, l'Hôtel des Connaisseurs.

Jardin Belle Epoque, aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e dal sabato alla domenica dalle 12 alle 20.

Informazioni : +377 98 06 98 99 / Il Jardin Belle Époque by Perrier Jouët all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Las Brisas accoglie Château Sainte Marguerite

La Maison Château Sainte Marguerite e Monte-Carlo Société des Bains de Mer firmano anche una seconda stagione, nel cuore del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. A partire dal 1er luglio, e fino al prossimo 30 agosto, il ristorante estivo Las Brisas reinterpreta le ricette provenzali.

È qui che lo Chef Marcel Ravin propone abbinamenti cibo-vino, mescolando la sua cucina estiva alle cuvée Château Sainte Marguerite, caratterizzate dalla loro finezza, freschezza e complessa palette aromatica, e facenti parte dei 18 domaine Crus Classés delle Côtes-de-Provence. Verrà proposto ad esempio la Insalata François Blanc (carciofo, aragosta, uovo mollet, barbabietola, lattuga romana e tartufo), i Maccheroncini al chokha di melanzane o ancora il Polletto di fattoria allo spiedo, fondo al limone confit, con un Château Sainte Marguerite, Fantastique Rosé 2025 Cru Classé Côtes de Provence, o un Château Sainte Marguerite, Fantastique Blanc 2024 Cru Classé Côtes de Provence. Per dessert, ci lasciamo tentare dalla Noce di cocco ghiacciata o il piatto di frutta fresca.

E per la primissima volta, il ristorante Las Brisas apre anche le sue porte la sera, dal 10 luglio al 23 agosto. Al tramonto, il luogo si veste di un'atmosfera più intima e musicale. Il nuovo menu della cena dai sapori creoli si scopre così in famiglia o tra amici, in un vero spirito di convivialità e condivisione: Méchoui di spalla di agnello alle spezie, ceci, melagrana, arachidi, coriandolo, menta e yogurt e altro Tonno, latte di cocco, lime e verdure croccanti delizieranno i buongustai. Senza dimenticare i dessert: il Bianco da mangiare cocco vaniglia-lime, la Torta al flan di patata dolce alle erbe aromatiche o ancora il Banana-Misu, pistacchio di terra.

Las Brisas, aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 15:30 e da venerdì a lunedì dalle 19:30 alle 22:00.

Pranzi musicali ogni domenica a partire dal 5 luglio. Mago presente ogni venerdì, sabato, così come la domenica con concerto di musica dal vivo. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 00 30 / Las Brisas Monaco - Ristorante estivo

I migliori posti per seguire la Coppa del Mondo FIFA 2026™

Dopo aver vibrato al ritmo del Gran Premio di Monaco, e dal 11 giugno scorso, gli esercizi Monte-Carlo Société des Bains de Mer si sono messi al passo con la Coppa del Mondo FIFA 2026™. Intorno a un drink o a una cena, lo spirito sportivo sarà esaltato nel Principato, fino al 19 luglio:

. Em Sherif Monte-Carlo, Hôtel de Paris Monte-Carlo: La Coppa del Mondo in diretta da Em Sherif Monte-Carlo!

. Blue Gin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : La Coppa del Mondo in diretta al Blue Gin!

. Café de Paris Monte-Carlo, Place du Casino : La Coppa del Mondo in diretta al Café de Paris Monte-Carlo!

. Marlow, Place Princesse Gabriella : La Coppa del Mondo in diretta al Marlow!

. La Rascasse, 1 Quai Antoine 1er : La Coppa del Mondo in diretta a La Rascasse!

. Amazónico Monte-Carlo, Place du Casino : La Coppa del Mondo in diretta all'Amazónico Monte-Carlo!

. Buddha-Bar Monte-Carlo, Place du Casino : La Coppa del Mondo in diretta al Buddha-Bar Monte-Carlo!