Il Museo dei Francobolli e delle Monete di Monaco celebra i 70 anni del matrimonio tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly con una mostra dedicata

Dal 13 luglio al 15 ottobre 2026 il Museo dei Francobolli e delle Monete di Monaco ospita la mostra "Mariage du Siècle en philatélie et numismatique", organizzata in occasione del 70° anniversario del matrimonio tra il Principe Ranieri III e l'attrice americana Grace Kelly.

L'esposizione invita il pubblico a riscoprire uno degli episodi più emblematici della storia contemporanea del Principato attraverso la filatelia e la numismatica, due strumenti che hanno contribuito a conservarne e tramandarne la memoria nel tempo.

Le nozze principesche, celebrate nel 1956, ebbero un'eco internazionale senza precedenti. Seguite da milioni di persone in tutto il mondo, contribuirono in modo determinante alla notorietà del Principato di Monaco e diedero origine a una vasta produzione di materiali commemorativi, oggi considerati preziose testimonianze storiche.

La mostra riunisce un'importante selezione di medaglie commemorative, francobolli, buste Primo Giorno, cartoline ricordo, documenti filatelici e oggetti di valore patrimoniale, raccontando come questo evento straordinario sia stato celebrato e custodito nella memoria collettiva attraverso i decenni.

Il nuovo percorso espositivo si inserisce inoltre nel proseguimento della sezione dedicata alla Belle Époque della filatelia, presentata presso il Palazzo del Principe. Oltre al loro valore documentario, le opere esposte mettono in evidenza il ruolo fondamentale della filatelia e della numismatica quali strumenti di conservazione del patrimonio storico, di trasmissione della memoria e di valorizzazione della storia del Principato.