La Rascasse riapre a Monaco come Sport Bar dedicato al mondo dei motori sul Port Hercule (Foto)

La Rascasse, storico locale del Principato di Monaco e da oltre 70 anni punto di riferimento della vita notturna monegasca, ha riaperto le proprie porte dopo quattro mesi di lavori di ristrutturazione curati dalla Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Situata sul Port Hercule, in posizione privilegiata lungo uno dei tratti più iconici del circuito del Gran Premio di Monaco, La Rascasse si presenta oggi con una nuova identità come elegante Sport Bar ispirato al mondo dei motori. Il locale rende omaggio alle competizioni automobilistiche attraverso una scenografia completamente rinnovata, caratterizzata da un soffitto decorato con motori e componenti meccaniche, un pavimento a scacchiera che richiama le linee di partenza delle gare e un décor nei toni del rosso e del bianco.

Le pareti ospitano fotografie storiche di competizioni automobilistiche, mentre un podio espone piloti con casco e tuta, tra cui quella del pilota monegasco Charles Leclerc. Il nuovo concept conserva l’anima del locale reinterpretandola con l’energia e l’atmosfera di un circuito automobilistico.

A partire dalle 17:30, La Rascasse accoglie i clienti per l’afterwork sia negli spazi interni sia sulla terrazza affacciata sulla celebre curva del circuito del Gran Premio di Monaco. Sono previsti cocktail a prezzi speciali dalle 17:30 alle 22:00 nei giorni feriali e dalle 19:00 alle 22:00 il sabato. L’intrattenimento musicale dal vivo anima le serate dal giovedì al sabato, mentre dalle 23:00 spazio ai DJ set.

L’offerta gastronomica comprende cocktail à la carte e finger food gourmet da condividere. Tra le proposte figurano il Rascasse Paddock, preparato con Lost Explorer Mezcal, crema di cassis, limone e ginger beer; il Pit Stop, con Neft Vodka infusa alla tonka, Frangelico e caffè; e il Pole Position, realizzato con Havana 3 anni, liquore al melone, Cointreau, limone, succo d’ananas e orzata.

Per accompagnare i cocktail, il menu propone mini hot dog con salsiccia alla griglia, spinaci freschi, patatine croccanti, parmigiano, ketchup fatto in casa e senape; crocchette Rascasse al prosciutto con cuore morbido e cremoso; e guacamole piccante con avocado, lime, pico de gallo e chips di mais.

Tra le specialità dolci figurano i Mini Beignets con guarnizioni al cioccolato, frutti rossi o pistacchio, i Mini Coni Gelato con gelato alla vaniglia con pezzetti di biscotto e sorbetto al mojito, oltre ai Finger Signature Casque N°16, realizzati con biscotto di pasta frolla, cuore al caramello e copertura di cioccolato al latte.

Nata oltre 70 anni fa come capanno di pescatori, La Rascasse è entrata a far parte della collezione di ristoranti e bar del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer nel 2011. Da allora si è affermata come luogo di riferimento per gli appassionati di serate e competizioni sportive.

Con la riapertura, il locale rafforza ulteriormente il proprio legame con il mondo dello sport: le principali competizioni sportive saranno infatti trasmesse sugli schermi del bar, offrendo agli ospiti un punto di ritrovo dedicato ai momenti più emozionanti delle grandi sfide sportive.

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