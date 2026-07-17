Dal brunch ai grandi party: l'estate 2026 di Monte-Carlo si vive senza sosta

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propone un percorso che accompagna gli ospiti dall'alba fino a notte fonda, tra brunch, ristoranti sul mare, locali iconici, cene sotto i fuochi d'artificio e soggiorni esclusivi.
Con l'arrivo dell'estate, il Principato di Monaco si trasforma in una destinazione capace di offrire esperienze diverse nell'arco dell'intera giornata.
Monte-Carlo Société des Bains de Mer presenta un itinerario che accompagna gli ospiti dal mattino fino a notte fonda, alternando momenti di relax sul mare, proposte gastronomiche internazionali e una vivace vita notturna.
La giornata inizia all'insegna del daylife, con indirizzi pensati per vivere appieno la stagione estiva. Alle 10 Marlow propone il suo "Let's Brunch!", un brunch in stile britannico da gustare sulla terrazza. Alle 12.30 è il momento del pranzo vista mare: La Vigie Zanoni Monte-Carlo invita a scoprire una nuova proposta dedicata alla cucina italiana, mentre Las Brisas porta in tavola i sapori della tradizione caraibica.
Nel pomeriggio, alle 14, l'appuntamento è con Maona Monte-Carlo, che propone un late lunch festoso ispirato all'atmosfera di Mykonos, un'esperienza che unisce gastronomia, musica e convivialità.
Con il calare della sera prende il via la nightlife. Alle 19 La Rascasse Monte-Carlo accoglie gli ospiti per un afterwork nell'atmosfera del celebre sport bar situato nella leggendaria curva del Gran Premio di Monaco. Alle 21 protagonisti della serata diventano Coya Monte-Carlo, Amazónico Monte-Carlo e Buddha-Bar Monte-Carlo, che offrono esperienze culinarie accompagnate da un'atmosfera vivace e coinvolgente.
La notte prosegue all'1 al Jimmy'z Monte-Carlo, dove la programmazione estiva porta in scena alcuni dei più importanti DJ, confermando il locale come uno dei punti di riferimento della vita notturna del Principato.
Tra gli appuntamenti speciali dell'estate figurano anche le cene sotto i fuochi d'artificio, in programma sabato 25 luglio e sabato 1° agosto 2026. Per queste due serate, Le Grill, ristorante premiato con una Stella Michelin, Em Sherif Monte-Carlo e Pavyllon Monte-Carlo, anch'esso insignito di una Stella Michelin, proporranno menu esclusivi da degustare dalle terrazze panoramiche dei rispettivi ristoranti.
L'offerta estiva si completa con la possibilità di soggiornare negli hotel di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. La proposta include un credito giornaliero di 50 euro da utilizzare nei ristoranti o presso la spa, oltre alla colazione e al parcheggio inclusi, per vivere un'esperienza completa nel cuore del Principato.
Un programma che racconta l'estate nel Principato attraverso esperienze pensate per accompagnare ogni momento della giornata, dalla colazione fino alle ore più tarde della notte, tra gastronomia, intrattenimento e ospitalità di alto livello.