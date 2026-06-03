Monte-Carlo Société des Bains de Mer presenta il programma del mese di giugno tra Grand Prix de Monaco, nuove aperture e appuntamenti esclusivi

Monte-Carlo Société des Bains de Mer presenta il programma di giugno 2026, un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà l’inizio dell’estate nel Principato di Monaco. Tra gli eventi principali figurano il Grand Prix de Monaco, l’apertura di nuove destinazioni gastronomiche e numerose iniziative dedicate al benessere, alla musica e all’intrattenimento.

Il mese si apre con l’attesa del Grand Prix de Monaco, che animerà il Principato offrendo agli ospiti la possibilità di vivere l’evento dalle strutture più iconiche del Resort. Dai ristoranti stellati ai ristoranti signature affacciati sul circuito, diverse location offriranno una vista privilegiata sulla competizione automobilistica.

Tra le principali novità della stagione estiva figurano due nuove aperture. All’Hôtel Hermitage Monte-Carlo debutta Gustave, un nuovo cocktail lounge situato sotto la cupola ispirata a Gustave Eiffel.

Dal 12 giugno apre inoltre La Vigie Zanoni presso il Monte-Carlo Beach, dove lo chef Simone Zanoni propone la sua interpretazione della cucina italiana in un ambiente conviviale e solare.

Il 13 giugno è in programma una cena a quattro mani che vedrà protagonisti gli chef stellati Yannick Alléno e Gérald Passedat. Nei giorni 20 e 21 giugno il Bar Américain ospiterà una Garden Party ispirata ai giardini inglesi, con musica dal vivo e cocktail signature.

Per tutto il periodo del Grand Prix de Monaco, il Casino de Monte-Carlo e il Casino Café de Paris proporranno un’esperienza immersiva ispirata al mondo delle corse automobilistiche, con scenografie tematiche, animazioni luminose e performance artistiche.

Tra le offerte del mese figura anche “Escapade à Monaco”, che prevede un soggiorno in uno degli hotel del Resort con un credito giornaliero di 50 euro, colazione inclusa e parcheggio gratuito, oltre a condizioni di cancellazione flessibili.

I Thermes Marins Monte-Carlo propongono inoltre un’offerta speciale dedicata alla Festa del Papà, pensata per regalare un momento di benessere e relax.

Gli appuntamenti serali proseguono con la Flower Power Party by Buddha-Bar, in programma venerdì 19 giugno al Buddha-Bar Monte-Carlo, una serata dedicata alle good vibes.

Venerdì 26 giugno sarà invece la volta di “La Noche Blanca”, evento organizzato da COYA Monte-Carlo e Jimmy’z Monte-Carlo, che unirà atmosfere latine e sonorità elettroniche con la partecipazione del DJ Alex Wann.

Dal 17 al 21 giugno 2026 il Café de Paris Monte-Carlo ospiterà inoltre la Settimana Spagnola, mentre La Rascasse si confermerà punto di riferimento per gli appassionati di sport grazie ai suoi appuntamenti dedicati alla visione e alla celebrazione degli eventi sportivi tra amici.

Con nuove aperture, esperienze gastronomiche, eventi esclusivi e l’atmosfera unica del Grand Prix de Monaco, giugno 2026 si preannuncia come un mese particolarmente intenso per il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer e per il Principato di Monaco.