Buddha-Bar Monte-Carlo inaugura Le Salon by Maison Moghadam, nuovo spazio riservato dedicato a un'esperienza esclusiva

Il Buddha-Bar Monte-Carlo amplia la propria offerta con Le Salon by Maison Moghadam, un nuovo spazio privato concepito per offrire agli ospiti un'esperienza più esclusiva. Il progetto nasce dalla collaborazione con Maison Moghadam, realtà monegasca specializzata nell'interior design e nella decorazione d'interni, presente nel Principato da oltre cinquant'anni.

Fondato a Parigi nel 1996 da Raymond Visan, il marchio Buddha-Bar si è affermato fin dalla sua apertura come luogo simbolo di serate ed esperienze originali. Nel 2010, grazie alla collaborazione con Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il concept è arrivato nel cuore del Principato, all'interno del Casinò di Monte-Carlo, dove propone una combinazione di cucina firmata dallo chef Eric Guillemaud, atmosfere ispirate all'Asia, design contemporaneo e una selezione musicale che caratterizza il locale.

Con Le Salon by Maison Moghadam, il Buddha-Bar Monte-Carlo introduce uno spazio separato dall'ambiente principale, pensato per cene riservate o momenti di relax in un contesto privato. Per la realizzazione del progetto, Monte-Carlo Société des Bains de Mer si è affidata a Maison Moghadam, azienda riconosciuta a livello internazionale e Fornitore Ufficiale del Palazzo del Principe di Monaco, che da decenni realizza progetti di arredamento per residenze private e istituzioni.

L'ambiente è stato progettato come un boudoir contemporaneo, caratterizzato da carte da parati ispirate all'estetica giapponese, ampie boiserie e tende in velluto nelle tonalità del blu, del rosso e del verde scuro, studiate per garantire la massima privacy. Gli arredi, dalle linee essenziali e con finiture dorate, contribuiscono a creare un'atmosfera calda e raccolta, mentre le sedute rivestite in velluto e gli oggetti decorativi selezionati completano uno spazio pensato per trasmettere eleganza e comfort.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla mise en place. Le tavole sono impreziosite da tovaglie decorate con motivi di ispirazione asiatica nei toni del marrone e dell'oro e da elementi realizzati in onice da Maison Moghadam attraverso il marchio Marbellous. Piatti, ciotole, bicchieri, sottopiatti e accessori contribuiscono a creare un insieme in cui la pietra naturale dialoga con i tessuti, valorizzando l'esperienza gastronomica.

Con questa nuova proposta, il Buddha-Bar Monte-Carlo e Maison Moghadam intendono offrire un'esperienza che coniuga savoir-faire, design e arte dell'accoglienza in un ambiente riservato.

Il Buddha-Bar Monte-Carlo è aperto dal lunedì al sabato, dalle 18.00 alle 3.00. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero +377 98 06 19 19.

Maison Moghadam ha sede al 39 Boulevard des Moulins, nel Principato di Monaco. L'azienda affonda le proprie radici nell'attività avviata oltre cinquant'anni fa da Alexander Moghadam, specializzato in tappeti persiani e Fornitore Ufficiale del Palazzo del Principe di Monaco. Successivamente Kamyar Moghadam ha ampliato l'attività sviluppando il marchio Fashion For Floors, dedicato ai tappeti contemporanei, e il dipartimento Fashion For Homes, con una vasta selezione di tessuti, carte da parati, servizi di progettazione e lavorazioni su misura per l'interior design.

Nel 2022 è nato anche il marchio Marbellous, dedicato alle creazioni in onice destinate a professionisti come architetti, interior designer, paesaggisti, albergatori e ristoratori. L'offerta comprende statue, illuminazione, complementi d'arredo e articoli per la tavola, pensati sia per ambienti classici sia contemporanei.

L'evoluzione della maison ha portato inoltre alla collaborazione con il marchio olandese Eichholtz, specializzato in mobili e oggetti di design, con l'apertura di Eichholtz by Moghadam al 23 Boulevard des Moulins, primo punto vendita del brand nel Sud Europa rivolto sia ai professionisti sia ai clienti privati.

Oggi Maison Moghadam propone nel Principato un'offerta completa dedicata all'arredamento e alla decorazione d'interni, mantenendo come principio ispiratore l'eleganza applicata al savoir-faire e al savoir-être.