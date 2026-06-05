La La Land in cine-concerto al Grimaldi Forum di Monaco: il capolavoro di Damien Chazelle rivive con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Uno dei musical cinematografici più amati degli ultimi anni torna a emozionare il pubblico in una straordinaria veste dal vivo. Domenica 21 giugno, alle ore 15.00, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà “La La Land in cine-concerto”, evento organizzato dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Lo spettacolo propone la proiezione integrale del celebre film scritto e diretto da Damien Chazelle, accompagnata dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora composta da Justin Hurwitz. Sul podio salirà la direttrice Esin Aydingoz, alla guida dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo per un’esperienza che unisce cinema e musica sinfonica in un unico grande evento.

«La La Land», film del 2016 vincitore di sei Premi Oscar alla 89ª edizione degli Academy Awards nel 2017, è interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone e racconta la storia di Sebastian, un promettente pianista jazz, e Mia, un'aspirante attrice, che si incontrano e si innamorano a Los Angeles mentre cercano di realizzare i propri sogni artistici.

La versione cine-concerto offrirà al pubblico la possibilità di riscoprire il film in una dimensione completamente nuova. Oltre 80 musicisti, affiancati da un gruppo jazz, eseguiranno dal vivo l’intera colonna sonora sincronizzata con le immagini sul grande schermo, valorizzando le celebri composizioni di Justin Hurwitz che hanno contribuito al successo internazionale dell’opera. L’evento promette un'immersione totale nell'universo musicale e cinematografico di “La La Land”, grazie all'unione tra la proiezione del film e la potenza espressiva dell'esecuzione orchestrale dal vivo.

L'appuntamento è organizzato dall'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo è realizzato in coproduzione con il Grimaldi Forum e in collaborazione con Hurwitz Concerts e Lionsgate.

Il cine-concerto avrà una durata complessiva di 2 ore e 30 minuti, comprensiva di intervallo.

I biglietti sono disponibili nelle fasce di prezzo di 95 euro, 70 euro, 50 euro e 35 euro.