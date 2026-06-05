Il “Rendez-vous de printemps 2026” del Cercle Blasco Ibáñez torna al Jardin Fontana Rosa di Mentone

Il Cercle Blasco Ibáñez organizza il “Rendez-vous de printemps 2026” al Jardin Fontana Rosa di Mentone, in programma il 6 e 7 giugno dalle ore 9.00 alle 18.00. L'evento si svolgerà presso Fontana Rosa, antica proprietà dello scrittore spagnolo Vicente Blasco Ibáñez, e proporrà visite guidate, stand di ceramica, libri usati, un caffè letterario e altre iniziative culturali aperte al pubblico.

Nel corso del fine settimana saranno proposte visite guidate del giardino, in programma sabato mattina e pomeriggio e domenica pomeriggio. I visitatori potranno inoltre scoprire gli stand di ceramica e i banchi di libri usati allestiti nel cuore del Jardin des Romanciers.

Tra gli appuntamenti principali figura il caffè letterario a ingresso libero che si terrà domenica 7 giugno alle ore 10.30 ai piedi della fontana Cervantes. L’incontro sarà dedicato al tema “José Ortega y Gasset: pensatore pioniere della tecnica”.

Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9.00 alle 18.00, il Cercle Blasco Ibáñez gestirà inoltre un punto di ristoro e uno stand dedicato alla vendita delle ceramiche Blasco Ibáñez.

Membro della Fédération Nationale des Maisons d’Écrivain, il Cercle Blasco Ibáñez opera per la diffusione del pensiero, della letteratura e delle arti in relazione alla società. Per contribuire alla salvaguardia del sito di Fontana Rosa, l’associazione organizza regolarmente manifestazioni artistiche e culturali all’interno dello storico giardino di Mentone.

L’appuntamento è fissato per il 6 e 7 giugno 2026 al Jardin Fontana Rosa, in un fine settimana dedicato alla cultura e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo legati alla figura di Vicente Blasco Ibáñez.

Per informazioni: 06 08 71 64 53.

Sito web: https://www.blascoibanez.fr/.