"Pour l’Arménie": Monaco celebra la musica e la solidarietà

Il 21 giugno, in occasione della Fête de la Musique, la Cattedrale di Monaco ospiterà un concerto caritativo straordinario, organizzato dal diocesi di Monaco in collaborazione con l'ONG EliseCare e l'Académie de Musique et d’Art Arméniens.

L'evento, intitolato "Pour l’Arménie", sarà dedicato alla raccolta fondi a favore dei bambini vittime della guerra e vedrà la partecipazione di importanti artisti. Tra questi, i solisti e l’ensemble vocale dell’Académie de Musique et d’Art Arméniens, le talentuose violiniste Yeva e Sara Harutyunyan e la celebre violoncellista Astrid Siranossian.

L'Académie de Musique et d’Art Arméniens, fondata nel 2001, si impegna a preservare e promuovere il patrimonio culturale armeno attraverso la musica e il canto liturgico. Tra le sue iniziative più importanti figura la corale Sayat Nova, composta da una cinquantina di cantanti, che continua a diffondere la tradizione musicale armena sulla scena internazionale.

EliseCare, organizzazione di solidarietà internazionale, è attiva in diverse zone di conflitto, offrendo assistenza medica e psicologica gratuita alle popolazioni più vulnerabili. I fondi raccolti durante il concerto saranno interamente destinati a questa missione umanitaria.

L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Sarà inoltre possibile effettuare donazioni, che saranno gestite direttamente dalla fondazione EliseCare. Un’opportunità unica per unire musica e solidarietà, celebrando la cultura e l’impegno umanitario in una serata speciale.