Cannes, i “Miraggi del mondo” di Hervé Di Rosa conquistano La Malmaison (Foto)

Dal 17 luglio all’8 novembre 2026 Cannes ospita una delle mostre più attese della stagione artistica: Mirages du monde, ampia retrospettiva dedicata a Hervé Di Rosa, allestita negli spazi del centro d’arte contemporanea La Malmaison. Il vernissage è fissato per giovedì 16 luglio alle ore 18, alla presenza dell’artista.

L’esposizione riunisce 103 opere, prevalentemente dipinti, offrendo uno sguardo approfondito su oltre quattro decenni di produzione, dagli anni Ottanta fino ai lavori più recenti.

Il percorso si sviluppa in tre capitoli tematici e si estende anche all’esterno, con sei sculture installate sul parvis e sul tetto-terrazza.

Hervé di Rosa, Autour du monde, 1994 Laque glycérophtalique sur panneaux de bois 122 x 122 cm © Adagp Paris 2026

Il viaggio espositivo prende avvio al piano terra con le opere degli anni Ottanta, fase fondativa della ricerca di Di Rosa.

In questo periodo l’artista rompe con i codici dominanti, dando vita a un linguaggio visivo energico e riconoscibile: figure ibride, colori accesi e un immaginario influenzato da fumetto, cultura popolare e arti cosiddette “minori”.

Al primo piano si apre invece il capitolo dedicato ai viaggi, elemento centrale nella poetica dell’artista.

Dall’Africa all’Asia, dagli Stati Uniti all’Europa dell’Est, Di Rosa ha collaborato con artigiani locali per esplorare tecniche tradizionali: dalla lacca vietnamita alla pittura su lamiera in Ghana e Sudafrica, fino alle forme decorative messicane.

Hervé di Rosa, Depedida de la muneca 2003-2004 Acrylique sur toile 200 x 250 cm © Adagp Paris 2026

Il risultato è un corpus di opere ibride, sospese tra pittura, artigianato e cultura visiva globale.

L’ultimo livello presenta i lavori più recenti, nei quali l’artista continua a sperimentare, mantenendo saldo il dialogo tra memoria dei viaggi e immaginario pop.

Nato a Sète nel 1959, Hervé Di Rosa è tra i fondatori della Figuration Libre, movimento che negli anni Ottanta ha ridefinito i confini della pittura contemporanea insieme ad artisti come Robert Combas.

La sua produzione, caratterizzata da un universo narrativo ricco e visionario, è profondamente radicata nella cultura popolare e nelle espressioni artistiche non convenzionali. Nel 2000 ha fondato il MIAM – Musée International des Arts Modestes, dedicato proprio a queste forme creative.

Hervé di Rosa,Di Rosaworld, 2020 Acrylique sur toile 215 x 155 cm © Adagp Paris 2026

La mostra si inserisce nel rinnovato contesto de La Malmaison, storico edificio della Croisette recentemente trasformato in un centro d’arte contemporanea di respiro internazionale.

Dopo il progetto di riqualificazione completato nel 2025, lo spazio dispone oggi di superfici espositive ampliate e di un nuovo tetto-terrazza, confermandosi come uno dei poli culturali più dinamici della Costa Azzurra.



