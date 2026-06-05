Nizza pedala verso il Tour: una giornata di festa tra sport, spettacolo e ciclismo al femminile

Nizza si prepara a vivere un’anteprima del grande ciclismo internazionale. Domenica 7 giugno 2026, dalle 10 alle 17, il Quai des États-Unis ospiterà “Nice fête le Tour au féminin”, una giornata interamente dedicata alla bicicletta e aperta a cittadini, turisti e appassionati.



L’iniziativa anticipa uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: l’arrivo del Tour de France Femmes 2026, previsto in città l’8 e 9 agosto, quando la Promenade des Anglais sarà teatro di una tappa decisiva e della spettacolare conclusione della corsa nel cuore del territorio nizzardo.

Un appuntamento che conferma Nizza come capitale europea dello sport outdoor e destinazione privilegiata per il ciclismo internazionale.





Per celebrare l’evento, il Comune organizza una vera e propria festa della bici, realizzata in collaborazione con le associazioni ciclistiche locali.

Il programma propone un ricco ventaglio di attività gratuite: laboratori di avvicinamento al ciclismo, dimostrazioni di freestyle, mini-golf, stand informativi e momenti di incontro con esperti e appassionati. Il “Village Nice Fête le Tour” diventerà così un punto di riferimento per tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e uno stile di vita attivo.



Tra gli appuntamenti più attesi anche la cyclosportive organizzata dall’associazione Métropole Nice Côte d’Azur Sports. La gara, aperta a tutti previa iscrizione gratuita, partirà alle 8 dal Quai des États-Unis e si snoderà su un percorso di 87 chilometri con 1.321 metri di dislivello positivo.

Un tracciato non casuale: sarà infatti lo stesso che le atlete del Tour de France Femmes affronteranno durante la Grande Arrivée di agosto, offrendo agli amatori l’opportunità di mettersi alla prova sulle strade delle professioniste.



Spazio anche ai più giovani e al mondo della scuola. Alle 10.20 il sindaco di Nizza premierà i vincitori della “Dictée du Tour de France”, competizione educativa che unisce sport e cultura, svoltasi lo scorso 11 maggio.

Ai migliori classificati saranno consegnate biciclette, simbolo concreto di promozione dell’attività fisica tra le nuove generazioni.



Con questa giornata di festa, Nizza non solo celebra il ciclismo, ma rafforza la propria immagine di città dinamica, sostenibile e sempre più protagonista dei grandi eventi sportivi internazionali.



