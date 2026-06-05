Monte-Carlo Television Festival 2026: annunciati i vincitori dei Premi Speciali AMADE, Croce Rossa Monegasca e Premio Speciale Principe Ranieri III

Laurent Puons, Direttore Generale, e Cécile Menoni, Direttrice Esecutiva del Monte-Carlo Television Festival, in programma dal 12 al 16 giugno, hanno annunciato i vincitori dei Premi Speciali 2026, assegnati annualmente in collaborazione con AMADE, la Croce Rossa Monegasca e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

I riconoscimenti saranno consegnati ufficialmente durante la Cerimonia di Chiusura in programma martedì 16 giugno al Grimaldi Forum Monaco, alla presenza delle Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlène di Monaco.

I Premi Speciali distinguono programmi che riflettono i valori promossi dal Festival e dai suoi partner istituzionali: la tutela dell’infanzia, l’impegno umanitario e la salvaguardia dell’ambiente.

Premio AMADE a “Child Protection: The Scandal of Minors in Prostitution”

Il Premio AMADE sarà assegnato a Child Protection: The Scandal of Minors in Prostitution, documentario diretto da Mélanie Nunes e prodotto da Dreamway Productions, con la partecipazione di France Télévisions e T18.

Fondata nel 1963 su iniziativa della Principessa Grace di Monaco, AMADE opera per garantire a ogni bambino, indipendentemente dal proprio contesto sociale, culturale o religioso, la possibilità di crescere in sicurezza, dignità e nel pieno rispetto dei suoi diritti fondamentali. Il premio riconosce un programma televisivo che richiama una o più delle missioni fondamentali dell’associazione: proteggere i minori vulnerabili da violenza, sfruttamento e abusi, promuovendo al contempo l’accesso all’istruzione e alle cure sanitarie.

Attraverso una potente inchiesta, il documentario fa luce su una delle realtà più allarmanti e spesso trascurate che colpiscono oggi i minori: lo sfruttamento sessuale dei ragazzi affidati alla tutela dello Stato. Mettendo in evidenza i meccanismi attraverso cui giovani particolarmente vulnerabili possono diventare bersaglio di reti criminali organizzate, il film porta all’attenzione del pubblico una problematica sociale particolarmente grave.

Grazie a rare testimonianze di vittime, operatori sociali, magistrati e famiglie, Child Protection: The Scandal of Minors in Prostitution dà voce a storie che troppo spesso rimangono inascoltate. Oltre a rivelare i fallimenti di un sistema di protezione sovraccarico, il documentario rappresenta un invito all’azione, ricordando la responsabilità collettiva di tutelare i minori e difendere i loro diritti fondamentali.

Premio Speciale della Croce Rossa Monegasca a “The Voice of Hind Rajab”

The Voice of Hind Rajab, produzione di Tunisia e Francia diretta dall’acclamata regista Kaouther Ben Hania, riceverà il Premio Speciale della Croce Rossa Monegasca.

Il riconoscimento premia un documentario che mette in evidenza i principi del diritto internazionale umanitario oppure un’opera di finzione contemporanea che dimostri uno o più dei sette principi fondamentali della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

Ispirato a fatti reali, il film racconta gli sforzi compiuti dai volontari della Mezzaluna Rossa Palestinese dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da Hind Rajab, una bambina intrappolata in un veicolo durante intensi combattimenti a Gaza. Mentre i soccorritori tentano di raggiungerla, mantengono il contatto con la piccola attraverso una serie di scambi che rivelano sia le devastanti conseguenze umane del conflitto sia lo straordinario impegno degli operatori umanitari che lavorano in condizioni estreme.

Con notevole sensibilità e profondità emotiva, The Voice of Hind Rajab rende omaggio a coloro che rischiano la propria vita per aiutare gli altri, indipendentemente dalle circostanze. Ponendo l’accento sul coraggio, sulla compassione e sul servizio all’umanità, il film incarna i valori universali che guidano da generazioni il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e sottolinea il ruolo essenziale dell’azione umanitaria nella salvaguardia della dignità umana.

Premio Speciale Principe Ranieri III a “PFAS, Our Forever Poisons”

PFAS, Our Forever Poisons, diretto da Stenka Quillet e prodotto da Brotherfilms e Dancing Dog Productions (Francia-Belgio), è stato selezionato per il prestigioso Premio Speciale Principe Ranieri III.

Creato da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco in onore del Principe Ranieri III, fondatore del Festival, il riconoscimento premia documentari di eccellenza capaci di sensibilizzare il pubblico sulle sfide ambientali e incoraggiare azioni concrete per la tutela del pianeta. La Selezione Ufficiale è curata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, mentre il vincitore viene scelto direttamente da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II.

Attraverso un’approfondita indagine internazionale che si sviluppa tra Europa e Stati Uniti, PFAS, Our Forever Poisons denuncia la diffusa contaminazione provocata dai PFAS, una famiglia di sostanze sintetiche spesso definite “forever chemicals” per la loro persistenza nell’ambiente. Presenti in innumerevoli prodotti di uso quotidiano, questi inquinanti hanno contaminato aria, suolo, acqua potabile e organismi viventi in tutto il mondo, rappresentando una delle più urgenti problematiche ambientali e di salute pubblica del nostro tempo.

Combinando contributi scientifici, testimonianze dirette e giornalismo investigativo, il documentario mette in luce le conseguenze di decenni di inquinamento industriale e racconta i crescenti sforzi di cittadini, ricercatori e autorità pubbliche per affrontare questa sfida globale. Facendo emergere una minaccia invisibile che colpisce ecosistemi e salute umana, PFAS, Our Forever Poisons riflette la visione ambientale promossa dal Principe Ranieri III e il costante impegno del Principato di Monaco nella protezione della natura.

Il Premio Speciale Principe Ranieri III è assegnato in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

L'elenco completo dei vincitori e dei riconoscimenti assegnati è disponibile nella pagina ufficiale dedicata ai laureati:

https://www.tvfestival.com/en/competition/laureates.

Programma ufficiale 2026:

Monte-Carlo Television Festival 2026.