Concerti al Palazzo dei Principi di Monaco: Juraj Valčuha e Sayaka Shoji protagonisti della serata del 30 luglio

Dopo il successo dei primi due concerti e la parentesi al Grimaldi Forum con il balletto "La Dame aux Camélias", l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo torna nella Cour d'Honneur del Palazzo dei Principi per altri due prestigiosi appuntamenti estivi. Il primo è in programma giovedì 30 luglio alle 21.30.

La serata proporrà un programma interamente dedicato ai grandi capolavori del repertorio sinfonico, con Juraj Valčuha sul podio e la violinista Sayaka Shoji protagonista del Concerto per violino in re minore di Jean Sibelius.

Sul podio salirà il maestro Juraj Valčuha, che aprirà il concerto con l'Ouverture da "Candide" di Leonard Bernstein, una pagina brillante e dinamica caratterizzata dal ruolo predominante degli ottoni e delle percussioni.

Seguirà il Concerto per violino in re minore di Jean Sibelius, una delle opere più importanti del repertorio violinistico, ispirata alle atmosfere e ai paesaggi nordici. A interpretarlo sarà la violinista Sayaka Shoji.

La serata si concluderà con la Prima Suite del balletto "Cenerentola" di Sergej Prokof'ev, una composizione che valorizza la ricchezza delle sonorità orchestrali attraverso una rilettura poetica della celebre fiaba.

Per il concerto sono ancora disponibili gli ultimi posti.

È richiesto un abbigliamento da città: giacca e cravatta obbligatorie per gli uomini, abbigliamento elegante per le donne. All'interno del Palazzo e durante il concerto sono vietati fotografie, riprese video e l'utilizzo del telefono cellulare.

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