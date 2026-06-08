Passato e presente di Mentone a confronto nella mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui”

Un viaggio visivo nel cuore dell’identità mentonese attraverso immagini che mettono in dialogo passato e presente. È questo il tema della mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui”, organizzata dal servizio Patrimoine della Città di Mentone in collaborazione con l’associazione PhotoMenton e ospitata presso la Voûte du Patrimoine dal 20 giugno al 12 settembre 2026.

Realizzata in occasione del centenario della fotografia, l’esposizione propone un percorso inedito che invita i visitatori a osservare la città di oggi attraverso le testimonianze visive del passato. Dopo una breve introduzione dedicata ai pionieri della fotografia mentonese, il percorso si sviluppa attraverso una serie di suggestivi confronti fotografici.

Le immagini storiche provenienti dai fondi iconografici degli Archivi comunali della Città di Mentone dialogano con le fotografie contemporanee realizzate dai membri dell’associazione PhotoMenton. Questo confronto mette in evidenza la continuità storica della città, mostrando come i luoghi e i paesaggi si siano trasformati nel tempo, pur conservando l’identità e lo spirito che caratterizzano Mentone.

La mostra dedica inoltre particolare attenzione alla dimensione umana del patrimonio cittadino. Attraverso le immagini viene raccontata l’evoluzione degli stili di vita e viene reso omaggio alle donne e agli uomini che, di generazione in generazione, contribuiscono quotidianamente a costruire la storia della città.

L’evento riunisce complessivamente 48 immagini presentate in forma di confronto diretto: 24 fotografie contemporanee, realizzate e selezionate dai membri di PhotoMenton, e 24 documenti storici scelti dal servizio Patrimoine tra i fondi iconografici degli Archivi comunali di Mentone.

Fondata nel 2005 per sostenere l’organizzazione umanitaria HAMAP, l’associazione PhotoMenton anima oggi “PhotoMenton le Club”, creato nel 2021 e composto da 40 soci, tra principianti ed esperti, uniti dalla comune passione per l’arte e l’espressione fotografica.

Protagonista della scena artistica locale e regionale, l’associazione ha ottenuto importanti riconoscimenti al Festival Photographique de Mouans-Sartoux, aggiudicandosi il Primo Premio dei Club Fotografici nel 2024 e il Secondo Premio nel 2026.

La mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui” sarà aperta al pubblico presso la Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes, voûte n. 10, da sabato 20 giugno a sabato 12 settembre 2026.

https://www.menton.fr/.