Monaco, il nuovo edificio del Centre Hospitalier Princesse Grace entra nella fase operativa

Il Governo del Principato ha annunciato l’imminente avvio di una nuova fase per il Nuovo Centre Hospitalier Princesse Grace: Il 1° luglio 2026 segnerà una tappa fondamentale per il Centre Hospitalier Princesse Grace, il nuovo edificio dell’ospedale sarà ufficialmente consegnato alle équipe ospedaliere incaricate della sua gestione, avviando una fase essenziale di preparazione e messa in sicurezza in vista della progressiva migrazione dei servizi sanitari e dell’accoglienza dei primi pazienti.

Da diversi mesi, le squadre del Governo del Principato e del Centre Hospitalier Princesse Grace collaborano alla gestione di questa fase transitoria, che conclude un importante capitolo di lavori iniziato nel 2016 con l’avvio del cantiere. Dopo il completamento delle opere strutturali nel settembre 2024, il progetto è ora giunto alle ultime attività di allestimento e installazione delle attrezzature. Nel periodo di massima attività del cantiere hanno lavorato sul sito fino a 700 professionisti.

«Il 1° luglio consegneremo le chiavi dei 40.000 metri quadrati che le équipe ospedaliere investiranno progressivamente e di cui si approprieranno. Ma resteremo al loro fianco, perché consegnare un ospedale significa molto più che consegnare un edificio: significa verificare, testare e mettere in sicurezza ogni fase prima dell’accoglienza dei pazienti», ha dichiarato Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Urbanistica.

Questo “passaggio di testimone” aprirà una fase di presa in carico e di collaudo operativo che proseguirà fino alla fine del 2026. Un passaggio indispensabile per garantire la conformità delle strutture e, soprattutto, la sicurezza sanitaria del personale sanitario e dei futuri pazienti.

Anche Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro della Salute e degli Affari Sociali, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: «Il progetto di punta del Nuovo CHPG rappresenta la pietra angolare del sistema sanitario monegasco. È un progetto molto ambizioso che mira a rispondere alle aspettative della popolazione in termini di accesso alle cure e qualità dell’assistenza, garantendo al contempo la sicurezza di tutti. È inoltre un progetto costruito congiuntamente dalle équipe del Dipartimento delle Infrastrutture, del Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute e dalla direzione del Centre Hospitalier Princesse Grace».

Le dichiarazioni confermano la piena soddisfazione del Governo del Principato all’avvicinarsi di questa nuova e significativa scadenza per il futuro della sanità monegasca.