Le Vele Alassio: musica internazionale e grandi ospiti per un weekend unico!

Un fine settimana all’insegna della grande musica e dell’intrattenimento attende il pubblico de Le Vele Alassio, una delle location più iconiche della Riviera ligure. Da venerdì a domenica, il celebre club alassino proporrà un calendario ricco di appuntamenti, pensato per soddisfare gli amanti della musica e delle atmosfere internazionali. Ospiti di prestigio e format di successo completeranno un programma che, anno dopo anno, richiama migliaia di appassionati.



Venerdì 19 giugno — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte venerdì, dalle ore 23:00, con Mamacita, l’evento che fa ballare tutta Italia — e non solo — al ritmo delle sonorità Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Una serata esplosiva, in cui musica ed energia saranno le vere protagoniste. Un format di successo che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una travolgente pista da ballo.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 20 giugno — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato sarà la volta di Stylhertz, l’evento che fonde musica, stile e tendenze contemporanee in un’esperienza dal respiro internazionale. Protagonista della serata sarà il regular guest Giovanni Ursoleo, dj apprezzato per i suoi set raffinati ed energici, capaci di animare alcuni dei dancefloor più esclusivi del panorama nazionale. “Where Music Meets Style” sarà il concept della notte: un viaggio tra sonorità moderne, eleganza e intrattenimento che conferma, ancora una volta, il ruolo de Le Vele come punto di riferimento della nightlife della Riviera ligure.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 21 giugno — ore 15:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con East End

Dubs + Cristina Lazic

La domenica si accende fin dal pomeriggio con il Daytime firmato Change Your Mind, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica elettronica. Special guest della giornata sarà East End Dubs, artista di fama internazionale e protagonista delle principali scene house e minimal europee, nonché ideatore di Eastenderz, l’affermato format che anima i martedì notte dell’Hï Ibiza. Ad affiancarlo in consolle ci sarà Cristina Lazic, tra le dj e producer più interessanti del panorama contemporaneo. Completeranno la line-up i resident dj Proudly People e il back-to-back tra Ale Trn e Madjo. Un evento che unirà la magia della musica elettronica al fascino del mare, regalando al pubblico un’atmosfera esclusiva e coinvolgente.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket

(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 35,00. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 16:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 17:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 21 giugno — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Joëlla Jackson + Luca Donzelli

Dopo il successo del daytime, la notte proseguirà con un secondo appuntamento firmato Change Your Mind. Ospite principale sarà Joëlla Jackson, artista internazionale conosciuta per i suoi set dinamici e ricchi di groove, capaci di creare una forte connessione con il pubblico. Al suo fianco si alterneranno in consolle Luca Donzelli e i Proudly People, completando una line-up di altissimo livello che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale intenso e coinvolgente, perfetto per concludere il weekend in grande stile.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (1st Release): € 20,00 / Ticket (2nd Release): € 30,00.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Con una programmazione sempre più internazionale e una proposta artistica di alto profilo, Le Vele Alassio si conferma uno dei principali punti di riferimento dell’estate ligure. Un weekend che promette emozioni, divertimento e musica di qualità in una delle location più suggestive d’Italia, pronta ad accogliere residenti e turisti per vivere insieme l’inizio di una nuova e straordinaria stagione.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita - Friday, 19th June 2026



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday, 19th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-19th-june-2026/233743/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 20th June 2026



Where music meets style!



Saturday, 20th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ





LINE UP

Giovanni Ursoleo



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-20th-june-2026/234577/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 21st June 2026



THE FIRST DAY OF SUMMER



Sunday, 21st June 2026

From 3pm to 10pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime





LINE UP

EAST END DUBS

CRISTINA LAZIC

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-21st-june-2026/232044/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime - Sunday, 21st June 2026



THE FIRST NIGHT OF SUMMER



Sunday, 21st June 2026

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Nighttime





LINE UP

Joëlla Jackson

Luca Donzelli

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of

charge for the Nighttime event as well

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere

gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-sunday-21st-june-2026/233904/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721