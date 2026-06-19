Caldo intenso nel Principato di Monaco: annunciata un’ondata di canicola, il Governo invita alla massima prudenza

Un episodio di canicola è previsto nei prossimi giorni nel Principato di Monaco. Di fronte ai rischi legati all’aumento delle temperature, sia diurne sia notturne, il Governo Principesco invita la popolazione alla massima vigilanza, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

L’esposizione prolungata al caldo può infatti comportare gravi conseguenze per la salute, tra cui disidratazione, colpi di calore e malori. Particolarmente sensibili agli effetti delle alte temperature sono i neonati, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone affette da patologie croniche.

Anche i lavoratori impegnati all’aperto, gli sportivi e tutte le persone esposte a lungo al calore sono chiamati ad adottare comportamenti adeguati per proteggersi.

Le autorità ricordano alcune semplici misure preventive per ridurre i rischi legati alla canicola: limitare le uscite e le attività fisiche durante le ore più calde della giornata, mantenere freschi gli ambienti domestici chiudendo persiane e finestre nelle ore diurne, bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno distribuendone l’assunzione nell’arco della giornata e rinfrescarsi frequentemente.

Il Governo Principesco sottolinea inoltre l’importanza di mantenere contatti regolari con parenti, amici e vicini di casa, in particolare con le persone sole o fragili, affinché possano affrontare questo periodo di caldo intenso nelle migliori condizioni di sicurezza.

La collaborazione e l’attenzione di tutti vengono considerate fondamentali per tutelare le categorie più esposte durante l’ondata di calore.

In caso di malore, colpo di calore o situazione di emergenza, è necessario chiamare il numero unico di emergenza 112.