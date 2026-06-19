Alpes-de-Haute-Provence: alla scoperta del territorio. Artignosc-sur-Verdon e Baudinard-sur-Verdon (Foto)

Artignosc sur Verdon (1 - 8), Baudinard (9 14) e Gorges e Barrage di Baudinard (15 - 23). Fotografie di Danilo Radaeli

Altro itinerario ciclistico nel Dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence, Danilo Radaelli ci accompagna nei villaggi di Artignosc-sur-Verdon e Baudinard-sur-Verdon con le Gorges e il Barrage.

Un omaggio al turismo “lento” in uno dei luoghiche maggiormente lo sanno esaltare

Artignosc-sur-Verdon

Tra i villaggi meno conosciuti della Provenza interna, Artignosc-sur-Verdon rappresenta uno dei cosiddetti "borghi nascosti" che conservano intatto il fascino della Francia rurale.

Lontano dai grandi flussi turistici che interessano le località più celebri del Verdon, questo piccolo comune del Var ha saputo valorizzare il proprio patrimonio storico e paesaggistico puntando su un modello di turismo lento, rispettoso dell'ambiente e dell'identità locale.



Negli ultimi anni il borgo è diventato un esempio della rinascita dei piccoli centri rurali, capaci di trasformare la propria marginalità geografica in un punto di forza.

Escursionismo, attività all'aria aperta, percorsi naturalistici e un'accoglienza a misura d'uomo attirano visitatori alla ricerca di esperienze autentiche, contribuendo a sostenere l'economia locale senza alterare gli equilibri del territorio.



Artignosc-sur-Verdon rappresenta inoltre una porta d'accesso alternativa alle celebri gole del Verdon.

Grazie alla vicinanza del lago di Artignosc e delle basse gole, offre la possibilità di scoprire uno degli ambienti naturali più suggestivi della Provenza evitando le aree maggiormente congestionate durante la stagione turistica.





A rendere unico il paese è l'armoniosa convivenza tra storia medievale, architettura contadina e paesaggio lacustre.

Le strette vie del centro storico, le antiche abitazioni in pietra, il castello che domina il villaggio e le testimonianze della civiltà agricola dialogano con il blu delle acque del Verdon e con i boschi che circondano il lago, componendo un quadro di rara autenticità che racconta secoli di storia e il profondo legame tra l'uomo e il suo ambiente.

Baudinard-sur-Verdon, il borgo segreto che custodisce l'anima più autentica del Verdon

Affacciato sulle spettacolari Basse Gole del Verdon e a pochi chilometri dal Lago di Sainte-Croix, Baudinard-sur-Verdon è uno dei borghi meno conosciuti della Provenza interna.

Con poco più di duecento abitanti, questo piccolo villaggio del Var rappresenta una delle destinazioni più autentiche dell'intero comprensorio del Verdon, lontano dalle folle che ogni anno affollano le località più celebri della regione.



Baudinard può essere considerato uno dei veri "borghi nascosti" della Provenza. Arroccato su una collina all'ingresso delle gole, conserva un'atmosfera rimasta pressoché immutata nel tempo.

Le strette viuzze, i passaggi voltati, le antiche facciate che ricordano vecchie mura difensive e le case in pietra costruite attorno a cantine con pozzi interni raccontano una storia secolare che ha saputo resistere alla modernità.



Il villaggio rappresenta anche un esempio significativo della rinascita dei piccoli comuni rurali grazie al turismo lento.

Escursionisti, ciclisti, amanti della canoa e viaggiatori alla ricerca di luoghi autentici scoprono qui un'alternativa alla Provenza più affollata, contribuendo a sostenere l'economia locale senza alterare l'equilibrio ambientale e sociale del territorio.

Una tendenza che negli ultimi anni ha portato crescente attenzione verso le aree meno battute dell'Alto Var e del Parco Naturale Regionale del Verdon.





Baudinard-sur-Verdon è inoltre una porta d'accesso privilegiata alle gole del Verdon. Il celebre Canyon di Baudinard, lungo circa 13 chilometri, costituisce il primo tratto delle Basse Gole: un corridoio d'acqua turchese racchiuso tra pareti rocciose alte fino a 150 metri e costellato di grotte naturali che testimoniano una presenza umana risalente alla preistoria.

Numerosi reperti rinvenuti nelle cavità della zona sono oggi conservati nel museo archeologico di Quinson.



Il fascino del paese nasce soprattutto dall'incontro armonioso tra storia medievale, architettura contadina e paesaggio lacustre.

Le rovine dell'antico castello dei Sabran dominano ancora l'abitato, mentre la chiesa di Saint-Jacques, le cappelle rurali e le tradizionali abitazioni in pietra si inseriscono in un contesto naturale di straordinaria bellezza, tra boschi, canyon e le acque color smeraldo del Verdon e del vicino Lago di Sainte-Croix.



In un'epoca in cui il turismo cerca sempre più autenticità e sostenibilità, Baudinard-sur-Verdon offre l'immagine di una Provenza discreta e silenziosa, dove il tempo sembra rallentare e il paesaggio continua a raccontare una storia millenaria fatta di uomini, pietra e acqua.



