Laura Pausini torna sul palco: tappa a Nizza per l’attesissimo “Io Canto World Tour”

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con una tournée record nel 2024, Laura Pausini annuncia il suo grande ritorno dal vivo con “Io Canto World Tour 2026/2027”, l’undicesima tournée mondiale della sua carriera.

Un nuovo spettacolo concepito come una dichiarazione d’amore alla musica e ai fan che da oltre trent’anni la seguono in tutto il mondo.



La tournée, partita lo scorso 27 marzo dalla Spagna, ha già attraversato l’America Latina con 13 date tra Sud e Centro America, proseguendo attualmente tra Stati Uniti e Canada. Il tour approderà in Europa a partire da ottobre, con una serie di concerti che inizieranno proprio dall’Italia.



Tra le tappe più attese figura quella del 30 ottobre 2026 al Palais Nikaïa di Nizza, unico appuntamento nel sud della Francia, destinato ad attirare fan da tutta la regione e oltre confine.





Il tour accompagna l’uscita del nuovo album “Io Canto 2”, pubblicato il 26 febbraio scorso: un progetto che riprende l’iconico disco di cover del 2006 e lo rinnova con 21 brani, tra cui “La dernière chanson (Due Vite)”, interpretata in duetto con il cantautore francese Julien Loeb.



Un evento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati della musica internazionale.

Laura Pausini, prima e unica artista italiana vincitrice di un Grammy Award, continua a essere una delle voci più influenti della scena mondiale, forte di oltre 75 milioni di dischi venduti e collaborazioni con artisti del calibro di Michael Jackson, Céline Dion e Charles Aznavour.



Il calendario francese del tour include, oltre a Nizza, altre due prestigiose date: il 12 novembre 2027 alla LDLC Arena di Lione e il 14 novembre 2027 all’Accor Arena di Parigi.



Un viaggio musicale globale che promette emozioni, grandi classici e nuove interpretazioni, confermando ancora una volta Laura Pausini come ambasciatrice della musica italiana nel mondo.





