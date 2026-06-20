A Monaco un incontro dedicato all’uguaglianza tra donne e uomini nella vita politica e istituzionale (Foto)

In occasione della riunione dell’Ufficio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, ospitata nel Principato di Monaco il 18 giugno, il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne ha organizzato il 19 giugno un evento dedicato all’uguaglianza tra donne e uomini nella vita politica e istituzionale monegasca.

La mattinata è stata aperta da Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione e Presidente del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne. Nel suo intervento ha ribadito il proprio impegno per la tutela dei diritti delle donne e per la lotta contro tutte le forme di violenza nei loro confronti.

A seguire si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Il ruolo delle donne nella vita politica e istituzionale monegasca”, che ha visto la partecipazione di Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Attrezzature, dell’Ambiente e dell’Urbanistica in rappresentanza del Governo del Principe; Marina Ceyssac, Alto Commissario per la protezione dei diritti e la mediazione; Marjorie Crovetto, Secondo Assessore del Comune con delega al quadro di vita, all’ambiente e allo sviluppo sostenibile; e Béatrice Fresko-Rolfo, Consigliere Nazionale e Presidente della Commissione per i diritti delle donne, della famiglia e dell’uguaglianza.

Le relatrici hanno condiviso le proprie esperienze e la loro visione per favorire una partecipazione equilibrata di donne e uomini alle responsabilità pubbliche.

La seconda parte dell’evento è stata dedicata a un dibattito collettivo sul tema “Agire per l’uguaglianza”. Il confronto ha consentito ai partecipanti di condividere buone pratiche, individuare gli ostacoli ancora esistenti e riflettere sugli strumenti utili a rafforzare l’uguaglianza.

Attraverso questa iniziativa, il Principato di Monaco ha riaffermato il proprio impegno a favore dell’uguaglianza e della lotta contro le violenze e le discriminazioni nei confronti delle donne, temi che figurano tra le priorità della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.