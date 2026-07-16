Monaco rinnova il sostegno all’OSCE contro la tratta di esseri umani: confermato l’accordo di finanziamento a Vienna

Il Principato di Monaco rinnova il proprio impegno nella lotta contro la tratta di esseri umani. L’8 luglio 2026, a Vienna, S.E. Lorenzo Ravano, Ambasciatore e Rappresentante permanente di Monaco presso l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), e la dottoressa Kari Johnstone, Rappresentante speciale e Coordinatrice dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, hanno rinnovato l’accordo di finanziamento a sostegno del programma "Lotta alla tratta di esseri umani: sostegno alla collaborazione interistituzionale attraverso esercitazioni nazionali di simulazione".

Con il rinnovo di questa partnership, il Principato conferma il proprio sostegno alle iniziative volte a contrastare un fenomeno che colpisce in particolare le persone più vulnerabili.

Il programma dell’OSCE prevede una formazione pratica rivolta agli esperti del settore e si pone diversi obiettivi: favorire la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, migliorare l’individuazione dei casi di tratta di esseri umani nei flussi migratori misti e l’orientamento delle vittime verso i servizi di assistenza, promuovere una protezione e un’assistenza incentrate sulle vittime, incoraggiare indagini proattive sui casi di tratta e rafforzare reti di cooperazione operative tra professionisti anche oltre i confini nazionali.

Avviato dieci anni fa, il programma ha già consentito di formare oltre 1.000 professionisti impegnati nella prevenzione e nel contrasto della tratta di esseri umani.

Maggiori informazioni:

https://cthb.osce.org/cthb/simulation-based-training

https://cthb.osce.org/cthb/662638