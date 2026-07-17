Parigi celebra il XXI anniversario dell'Avvento del Principe Alberto II: oltre 350 ospiti e riflettori sulle ambizioni spaziali del Principato

Foto: S.E. Valérie Bruell-Melchior, Ambasciatrice di Monaco in Francia e Andorra, e S.E. Anne-Marie Boisbouvier, Rappresentante permanente di Monaco presso l'UNESCO, con i rispettivi collaboratori. © Mme Claire Jaillard.

L'Ambasciata di Monaco in Francia e nel Principato di Andorra, insieme alla Rappresentanza permanente del Principato presso l'UNESCO, hanno celebrato mercoledì 8 luglio, al Pavillon Dauphine di Parigi, il XXI anniversario dell'Avvento di S.A.S. il Principe Alberto II.

Alla cerimonia hanno partecipato circa 350 invitati, tra cui rappresentanti dei ministeri francesi, il Nunzio Apostolico, numerosi ambasciatori accreditati presso il Principato e residenti a Parigi, ambasciatori presso l'UNESCO e personalità della comunità diplomatica parigina.

Nel discorso pronunciato a nome dei due capi missione, l'Ambasciatrice di Monaco in Francia e nel Principato di Andorra, S.E. Valérie Bruell-Melchior, ha sottolineato la solidità dei rapporti di amicizia e cooperazione con la Repubblica francese e con il Principato di Andorra. Ha inoltre ricordato le principali priorità dell'azione internazionale del Principato, ribadendo l'impegno a favore del multilateralismo, della cooperazione internazionale, della tutela dell'ambiente e dell'innovazione.

L'evento ha rappresentato anche un'occasione per valorizzare le prospettive di Monaco nel settore spaziale, in vista del Summit internazionale dello spazio in programma a Parigi il 9 e 10 settembre. In particolare è stato illustrato l'impegno del Principato nello sviluppo dell'osservazione satellitare degli oceani, evidenziando il legame tra le politiche di protezione dell'ambiente marino e le nuove tecnologie.

Foto: Il prototipo dell'astromobile Mona Luna dell'azienda Venturi Space. © Mme Claire Jaillard.



A rappresentare concretamente questo tema è stata la presenza di Mona Luna, l'astromobile sviluppata dall'azienda monegasca Venturi ed esposta per tutta la durata della serata. Il direttore tecnico Franck Baldet ha illustrato le innovazioni tecnologiche sviluppate dall'impresa per realizzare un veicolo progettato per operare nelle condizioni estreme delle future missioni lunari.

Foto: Da sinistra a destra: Sybille Projetti, Christine Baly, S.E. Valérie Bruell-Melchior, Ludmilla Raconnat-Le Goff, Carole Garcia, Pierre-André Durand, Benoît Jourdan, Michel Baly, Chiara Allavena, Jean-Baptiste Blanchy, Jean-François Gendron e Bruno Mirieu de La Barre. © DR.



Il giorno successivo, l'Ambasciatrice ha riunito a Parigi i Consoli onorari del Principato in Francia per una riunione di lavoro. Nel corso dell'incontro sono intervenuti Ludmilla Raconnat Le Goff, delegata all'Attrattività presso il Ministro di Stato, e Frédéric Chartier, coordinatore esecutivo del Segretariato permanente del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e alla corruzione.