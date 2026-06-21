Cannes apre la stagione di Handiplage: mare senza barriere sulla Croisette per migliaia di persone con disabilità

Trenta anni di inclusione, accessibilità e libertà. La città di Cannes ha inaugurato la 30ª stagione di Handiplage, la spiaggia attrezzata dedicata alle persone con disabilità che, fino al 15 settembre 2026, accoglierà visitatori e residenti nella suggestiva cornice di Bijou Plage, nel settore della Pointe Croisette.



Considerata tra le più grandi e apprezzate spiagge accessibili d’Europa, Handiplage rappresenta ormai un punto di riferimento per il turismo inclusivo. Lo confermano anche i numeri: nel 2025 la struttura ha accolto 8.241 persone con disabilità, in crescita rispetto alle 7.661 registrate nel 2024.



L’accesso al servizio è completamente gratuito e garantito tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, condizioni meteo permettendo. Gli orari variano in base alla stagione: dalle 10 alle 18 nei mesi di giugno e settembre, e dalle 9 alle 19 nei mesi di luglio e agosto.





Estate tra mare e sport per tutti

Oltre alla balneazione assistita, il programma estivo propone numerose attività sportive e ricreative pensate per favorire la partecipazione e il benessere delle persone con disabilità.



Dal 2 luglio al 31 agosto saranno organizzate uscite in trimarano adattato ogni martedì e giovedì, con quattro partenze giornaliere, oltre a corsi introduttivi alla vela e navigazioni in mare aperto.

Nello stesso periodo sarà possibile praticare paddle accessibile ogni lunedì e venerdì.



In calendario anche due giornate dedicate alle immersioni subacquee, previste il 18 luglio e l’8 agosto, mentre gli ospiti della struttura potranno assistere agli spettacoli pirotecnici estivi direttamente dalla spiaggia nelle serate del 22 luglio e del 24 agosto.



Una struttura all’avanguardia per l’accessibilità

Handiplage dispone delle certificazioni “Tourisme et Handicap” e “Handiplage 4 Bouées”, riconoscimenti che attestano l’idoneità della struttura ad accogliere persone con disabilità motorie, visive, uditive e cognitive.



L’area è dotata di percorsi tattili per non vedenti, rampe di accesso al mare, 14 sedie speciali per la balneazione (tra tiralo e hippocampe), sistema audioplage, sollevatore per persone, spogliatoi e servizi igienici accessibili, oltre a zone d’ombra attrezzate con gazebo, tende, ombrelloni e lettini adattati.



Per facilitare l’accesso, nelle immediate vicinanze della spiaggia sono inoltre disponibili 27 posti auto riservati ai titolari di contrassegno per persone con disabilità.



Inclusione e lotta all’isolamento

L’obiettivo del progetto va oltre la semplice accessibilità al mare. Handiplage nasce infatti per promuovere l’inclusione sociale, contrastare la solitudine e offrire alle persone con disabilità l’opportunità di vivere pienamente le attività estive, dallo sport al tempo libero.



Tra i servizi confermati per il 2026 figura anche il paddle adattato e sicuro, un’iniziativa considerata unica nel dipartimento delle Alpi Marittime e pensata per incentivare la pratica sportiva indipendentemente dalle condizioni fisiche dei partecipanti.