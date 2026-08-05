Eclissi solare del 12 agosto tra Monaco e le Alpi Marittime: come osservarla in sicurezza

Il prossimo 12 agosto sarà possibile osservare un'eclissi solare nel tardo pomeriggio, tra le 19.20 e le 21.10. Il momento di massima osservazione a Monaco e nelle Alpi Marittime è previsto intorno alle 20.25.

In vista dell'evento, viene ribadita l'importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere la vista. L'osservazione del Sole a occhio nudo o senza un'adeguata protezione, anche solo per un brevissimo istante, può infatti provocare danni irreversibili alla retina, con conseguente perdita della vista.

Per osservare l'eclissi in totale sicurezza è necessario utilizzare esclusivamente occhiali appositamente progettati, dotati di marcatura CE e conformi alla norma ISO 12312-2. Questi dispositivi sono disponibili presso ottici, farmacie e negozi specializzati.

Viene inoltre ricordato che i normali occhiali da sole, anche se particolarmente scuri, non garantiscono alcuna protezione durante l'osservazione di un'eclissi solare e non devono quindi essere utilizzati a questo scopo.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche ai bambini durante l'osservazione del fenomeno.

Infine, qualora dopo l'osservazione dovessero comparire sintomi visivi, come una visione offuscata o persistentemente ridotta, oppure altre alterazioni della vista, è raccomandato prestare la massima attenzione e rivolgersi tempestivamente a un professionista sanitario.