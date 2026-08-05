Successioni, svolta anti-conflitti: nuove regole per sbloccare eredità ferme da anni

Una riforma destinata a incidere concretamente sul mercato immobiliare e sulla gestione dei patrimoni ereditari.

Con la legge del 7 aprile 2026 cambiano infatti diverse norme sull’indivisione, l’assetto giuridico in cui si trovano i beni di una successione quando ci sono più eredi. L’obiettivo è chiaro: ridurre i contenziosi, accelerare le vendite e sbloccare situazioni ferme anche da decenni.



Cos’è l’indivisione e perché crea problemi

Dopo un decesso, in presenza di più eredi, i beni, immobili e mobili, entrano in una fase transitoria detta indivisione. In questo periodo, nessun erede è proprietario esclusivo: tutti detengono diritti sulla totalità del patrimonio.



Questa condizione può riguardare abitazioni, terreni, conti bancari, veicoli o oggetti di valore. Proprio la gestione condivisa spesso genera attriti, rallentando decisioni importanti come affitti, lavori o vendite.



Le regole decisionali variano in base agli atti da compiere:

Atti conservativi (es. manutenzioni urgenti): possono essere decisi anche da un solo erede

Atti di gestione (es. locazioni): richiedono la maggioranza dei due terzi delle quote

Atti di disposizione (es. vendita di un immobile): in linea generale serve l’unanimità

Ed è proprio su quest’ultimo punto che si concentrano molte situazioni di stallo.



Vendite più semplici anche senza unanimità

La novità più rilevante riguarda la possibilità, per un singolo coerede, di ottenere dal giudice l’autorizzazione a vendere un immobile indiviso senza il consenso di tutti.



Questa opzione è ammessa quando:

Esiste una situazione di urgenza

La vendita è nell’interesse comune degli eredi

La norma recepisce un orientamento già consolidato della giurisprudenza e punta a superare i blocchi che spesso tengono immobili inutilizzati o in stato di abbandono per anni.



Il nodo degli immobili bloccati

Secondo il legislatore, molte indivisioni ereditarie durano anche 20, 30 o 40 anni, contribuendo alla crescita di immobili degradati o inutilizzati.



La riforma si inserisce quindi anche in una strategia più ampia di recupero del patrimonio immobiliare, con effetti potenzialmente positivi sul mercato.



Il caso speciale della Corsica

In alcuni territori si applicano regole particolari. In Corsica, ad esempio, è sufficiente la maggioranza dei due terzi delle quote per vendere o dividere determinati beni immobili.



La nuova legge chiarisce le procedure:

Decisione formalizzata davanti a un notaio

Comunicazione agli altri eredi entro un mese

Possibilità di opposizione entro tre mesi

In caso di contestazioni, sarà il tribunale a decidere, valutando l’equilibrio tra gli interessi in gioco.



Più spazio al giudice per dividere i patrimoni

Impotanti novità anche sul fronte del contenzioso. La legge amplia i casi in cui si può ricorrere al giudice per la divisione dei beni:

Anche senza una vera e propria indivisione

In presenza di situazioni complesse

Nei rapporti patrimoniali tra ex coniugi, partner o conviventi

Inoltre, viene introdotta una futura rappresentanza obbligatoria tramite avvocato per evitare rallentamenti dovuti all’inerzia di uno degli eredi.



Comuni più forti contro l’abbandono

Un’ulteriore misura riguarda gli immobili senza eredi identificati da oltre 30 anni. In questi casi, l’amministrazione fiscale potrà trasmettere ai Comuni le informazioni necessarie per avviare procedure di acquisizione.



Un passo che punta a contrastare il degrado urbano e a restituire valore a beni oggi inutilizzati.



Un impatto diretto sul mercato immobiliare

Le nuove norme segnano un cambio di passo: meno rigidità, più strumenti per superare i blocchi e maggiore facilità nel riportare sul mercato immobili fermi da anni.



Per chi eredita una casa o un terreno, si apre una fase in cui sarà più semplice arrivare a una soluzione, anche in presenza di disaccordi tra coeredi. Un elemento che potrebbe tradursi in nuove opportunità per compratori e investitori.



