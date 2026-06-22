Monaco ospita la Semaine PhiloMonaco 2026, cinque giorni di incontri dedicati al tema del desiderio

Monaco si appresta a diventare ancora una volta un punto di riferimento per il confronto delle idee con il ritorno della Semaine PhiloMonaco, in programma dal 24 al 28 giugno 2026. Per cinque giorni, il Principato farà da cornice a incontri, dibattiti, conferenze e appuntamenti culturali che riuniranno alcune delle più autorevoli voci del panorama filosofico e intellettuale contemporaneo.

Al centro dell’edizione 2026 vi sarà il desiderio, tema scelto per guidare una riflessione collettiva sulle aspirazioni, le motivazioni e le tensioni che orientano la vita individuale e la società. Un argomento che attraversa molteplici dimensioni dell’esistenza e che sarà analizzato da prospettive differenti, mettendo in dialogo filosofia, sociologia, letteratura, politica e attualità.

Nel corso della manifestazione verranno affrontate questioni che spaziano dal desiderio di conoscenza a quello di cambiamento, dalla ricerca della giustizia alle relazioni umane, fino a temi più personali come la genitorialità, la delusione, i meccanismi della dipendenza e il rapporto tra bisogni e aspirazioni. L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti di riflessione utili per comprendere meglio le dinamiche che influenzano comportamenti, scelte e visioni del futuro.

Il programma prevede una serie di appuntamenti aperti al pubblico, tra cui conferenze, incontri mattutini, tavole rotonde, presentazioni di libri, atelier e momenti di confronto con studiosi provenienti da discipline diverse. Tra gli ospiti annunciati figurano Charlotte Casiraghi, la filosofa Claire Marin, la sociologa Eva Illouz, lo scrittore Laurent Gaudé, vincitore del Prix Goncourt, e la romanziera Alice Ferney.

La letteratura avrà un ruolo significativo all’interno della manifestazione grazie a un incontro dedicato al rapporto tra scrittura e desiderio che riunirà Alice Ferney, Laurent Gaudé e Cécile Ladjali. Parallelamente, anche i più giovani potranno avvicinarsi alla riflessione filosofica attraverso un laboratorio pensato per esplorare la differenza tra necessità e desiderio.

Tra gli appuntamenti più attesi figura inoltre la celebrazione del decimo anniversario del Prix PhiloMonaco, una serata speciale che vedrà la partecipazione di personalità del mondo artistico e culturale, tra cui il coreografo Jean-Christophe Maillot e il pianista Karol Beffa.

L’iniziativa si svolgerà in alcuni dei luoghi più rappresentativi del Principato, dal Théâtre Princesse Grace all’Hôtel Hermitage, dalla Promenade Honoré II al Café de Paris, fino allo Yacht Club de Monaco. Un itinerario che permetterà ai partecipanti di vivere la città attraverso spazi simbolo della sua identità culturale.

Completamente gratuita e accessibile a tutti, la Semaine PhiloMonaco conferma la volontà delle Rencontres Philosophiques de Monaco di rendere il pensiero filosofico un patrimonio condiviso e aperto al maggior numero possibile di persone. Fondata nel 2015 su iniziativa di Charlotte Casiraghi insieme ai filosofi Robert Maggiori e Raphael Zagury-Orly, la manifestazione continua a promuovere il dialogo tra generazioni, favorendo l’incontro tra il mondo della ricerca e il grande pubblico.

Per ampliare ulteriormente la partecipazione, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito ufficiale Philomonaco.com e sul canale YouTube delle Rencontres Philosophiques de Monaco.