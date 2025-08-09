La provincia di Imperia infiammata dall'antipasto di Champions tra Monaco ed Inter, sold out ieri al Louis II (Foto)

A guardare la situazione del traffico e dello stadio, sembrava di assistere a una partita ufficiale, invece quella tra Monaco e Inter è stato un semplice incontro amichevole pre stagione, che ha comunque mobilitato un gran numero di tifosi giunto dall'Italia, e ovviamente anche dalla provincia di Imperia, che già nel pomeriggio è stata soggetta a un traffico notevole, già causato dal fatto che si trattava di un venerdì, quindi una giornata sempre più accesa per la mobilità, ma in questo caso ancor di più: d'altronde, non capita tutti i giorni di avere a pochi chilometri da casa una sfida tra una delle più importanti squadre del calcio italiano e una delle migliori formazioni francesi.

Già arrivati a Ventimiglia è facile notare i primi rallentamenti, ma una volta varcato il confine ed entrati a Montecarlo la situazione diventa ancora più chiara: automobili targate Genova, Torino, Alessandria, ovviamente Imperia e altro ancora che marciano per le vie del Principato tutte in una sola direzione: lo stadio. Quasi due ore di marcia da Sanremo per riuscire ad arrivare di fronte ai cancelli per prendere posto, in uno stadio praticamente tutto esaurito (certo si parla di 18 mila posti, ma per un'amichevole estiva è certamente un gran risultato).

E la presenza di tifo nerazzurro è molto importante, con uno spicchio di stadio occupato dai tifosi interisti che, in occasione del gol, si lasciano andare anche alle esultanze e anche allo sventolio di qualche bandiera (sebbene le regole imposte dalla società di casa impedissero di portare con sé cose sciarpe o maglie dell'Inter, ma si sa, in qualche modo si riesce sempre). E al ritorno la situazione è la stessa, neanche le moto sono esenti dal traffico massiccio che una partita del genere riesce a generare.

E chissà che, nel corso della stagione calcistica ormai imminente , non possa ripresentarsi questa partita ma in vesti più eleganti: sia Inter che Monaco parteciperanno infatti alla prossima edizione della Champions League e chissà che l'urna non decida di farle incontrare nuovamente, questa volta sul palcoscenico più importante del calcio, con le strade della Costa Azzurra e della provincia di Imperia pronte ad affollarsi nuovamente.