Monaco lancia il programma “I giovani di fronte alla disinformazione”: iniziative nel Principato e conferenza europea a Strasburgo

Il Governo del Principato di Monaco, in coordinamento con il Consiglio d’Europa, ha annunciato il lancio di un programma inedito dedicato al tema “I giovani di fronte alla disinformazione”, nell’ambito della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in programma dal 15 maggio al 10 novembre 2026.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Journalists Matter” (“I giornalisti contano”), promossa dal Consiglio d’Europa, e punta a sensibilizzare i giovani europei fornendo strumenti di riflessione e chiavi di lettura per accedere a fonti autentiche e verificate. In un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione delle piattaforme digitali, dei social network e degli strumenti di intelligenza artificiale, il programma intende affrontare le sfide legate alla distinzione tra informazione e disinformazione.

Per raggiungere questo obiettivo, il Governo del Principato svilupperà un programma multidisciplinare destinato a proseguire anche oltre il periodo della Presidenza del Comitato dei Ministri.

In Principato sono previste numerose iniziative, il cui programma dettagliato sarà presentato prossimamente. Nel mese di ottobre 2026 si svolgeranno una conferenza stampa, una tavola rotonda aperta al pubblico con specialisti del settore, oltre ad atelier e dibattiti nelle scuole con la partecipazione di esperti internazionali e giornalisti monegaschi.

A completare il progetto sarà realizzata anche una serie audiovisiva di sensibilizzazione. Attraverso un approccio socratico, il pubblico sarà invitato a riflettere sui meccanismi dell’infobesità, del complottismo e della disinformazione. I contenuti, ispirati ai linguaggi della fiction e dei social network, saranno rivolti in particolare ai giovani, principale pubblico di riferimento della campagna.

Il programma avrà inoltre una dimensione europea, incoraggiando i giovani non solo a interrogarsi sul fenomeno della disinformazione, ma anche a contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni concrete.

Momento centrale dell’iniziativa sarà la conferenza internazionale di alto livello che si terrà il 9 e 10 novembre 2026 a Strasburgo, presso il Palais de l’Europe e il Centro Europeo della Gioventù. Circa quaranta giovani provenienti da tutta Europa parteciperanno a tavole rotonde e laboratori interattivi insieme a specialisti internazionali, rappresentanti dei media e delle istituzioni, giovani giornalisti e protagonisti dei social network per discutere delle sfide legate all’integrità dell’informazione.

L’evento segnerà anche l’avvio di gruppi di lavoro composti da giovani tra i 18 e i 30 anni, selezionati attraverso un apposito bando, che per un anno saranno impegnati nello sviluppo di progetti concreti a favore di un’informazione affidabile e di un giornalismo di qualità.

Per partecipare all’iniziativa e prendere parte ai laboratori in programma a Strasburgo il 9 e 10 novembre, i giovani cittadini dei Paesi membri del Consiglio d’Europa sono invitati a presentare un progetto di carattere tecnologico, artistico o ecocittadino attraverso il modulo di iscrizione online disponibile sul sito del Consiglio d’Europa:

https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/youth-facing-disinformation-why-journalists-matter.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 1° luglio 2026.

I giovani che non desiderano partecipare ai gruppi di lavoro annuali ma intendono comunque essere presenti alle giornate di Strasburgo potranno invece aderire attraverso un secondo invito alla partecipazione, aperto dal 6 luglio al 1° settembre 2026.