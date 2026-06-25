Antibes Juan-les-Pins conquista il marchio d’eccellenza: è tra le prime destinazioni sostenibili del Sud della Francia

Una delle mete più amate della Costa Azzurra compie un importante passo avanti nel percorso verso un turismo sempre più sostenibile e di qualità.

Antibes Juan-les-Pins ha infatti ottenuto il marchio nazionale “Destination d’Excellence”, la nuova certificazione francese che premia le destinazioni impegnate nell’eccellenza dell’accoglienza, nel miglioramento continuo dei servizi e nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica.



Si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo: l’Ufficio del Turismo di Antibes Juan-les-Pins è il primo delle Alpi Marittime francesi e uno dei primi dieci della Regione Sud a ricevere questa prestigiosa certificazione.



Un riconoscimento che premia qualità e sostenibilità

Istituito dallo Stato francese, il marchio “Destination d’Excellence” viene assegnato alle strutture turistiche che dimostrano elevati standard di qualità e una concreta attenzione alle sfide legate allo sviluppo sostenibile.



Per ottenere la certificazione, l’Ufficio del Turismo è stato sottoposto a una rigorosa valutazione basata su centinaia di criteri. I risultati raggiunti evidenziano un livello di performance ben superiore alle soglie richieste:

Qualità dei servizi: 91,66% (soglia minima 80%)

Responsabilità ambientale: 89,56% (soglia minima 60%)

Numeri che testimoniano il lavoro svolto negli ultimi anni per elevare gli standard dell’offerta turistica e rafforzare l’impegno verso una gestione più responsabile della destinazione.



Dall’accoglienza all’ambiente: le azioni concrete

Dietro il successo ottenuto si nasconde un ampio programma di interventi che coinvolge l’intera organizzazione.

Tra le iniziative messe in campo figurano il miglioramento costante dei servizi di accoglienza, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, la riduzione dell’impatto ambientale delle attività, l’adozione di politiche di acquisto più sostenibili, la sensibilizzazione di visitatori e operatori alle buone pratiche e il potenziamento dell’accessibilità dei servizi turistici.



L’obiettivo è chiaro: rendere Antibes Juan-les-Pins una destinazione sempre più attenta alle esigenze dei visitatori, senza perdere di vista la tutela del territorio e la qualità della vita dei residenti.



Un traguardo che guarda al futuro

Per l’Ufficio del Turismo, il marchio “Destination d’Excellence” rappresenta certamente un importante motivo di soddisfazione, ma non un punto di arrivo.

Al contrario, il riconoscimento viene interpretato come uno stimolo a proseguire lungo il percorso intrapreso, consolidando una strategia che punta a coniugare attrattività turistica, innovazione e sostenibilità.



Perché l’eccellenza, sottolineano dalla destinazione, non si misura soltanto attraverso un’etichetta o una certificazione, ma attraverso un impegno quotidiano volto a valorizzare il patrimonio locale, migliorare costantemente l’esperienza dei visitatori e promuovere uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e della comunità che lo vive ogni giorno.



